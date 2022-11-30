Среда, 30 Ноября 2022 12:19

АрмИнфо. Подразделения ВС Азербайджана 29 ноября с 23:10 обстреляли из стрелкового оружия разного калибра армянские позиции, расположенные в восточном направлении на армяно-азербайджанской линии соприкосновения войск. Об этом сообщает Минобороны Армении.

Согласно оборонному ведомству, вражеские силы также применили минометы.

<С армянской стороны потерь нет. По состоянию на 08:30 30 ноября ситуация на передовой относительно стабильная>, - сообщили в МО РА.