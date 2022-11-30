Среда, 30 Ноября 2022 12:03

АрмИнфо.Одна из крупнейших политических групп мира, Международный союз центристских демократов (CDI), распространила заявление по Армении, принятое исполнительным органом организации в Панаме 26 ноября сего года. Об том сообщил зампред Республиканской партии Армении Армен Ашотян.

В заявлении CDI относительно ситуации в Армении, отмечается, что Международный союз демократов-центристов с большой озабоченностью следит за недавней тенденцией упадка демократии в Армении.

<В частности, мы осуждаем внезапный и возмутительный запрет на поездки, примененный к заместителю председателя Республиканской партии Армении (члену CDI) Армену Ашотяну в аэропорту Еревана без надлежащего юридического уведомления.

Согласно сообщениям, Конституция Армении, законы и постановления грубо нарушены. Свободное передвижение людей является фундаментальным правом, которое также гарантируется Конституцией Армении и может быть ограничено в исключительных обстоятельствах, которые в данном случае не являются оправданными.

Международный союз центристских демократов напоминает властям Армении об их ответственности за обеспечение основных прав в стране,

таких как свобода, демократия и верховенство закона. Призываем правительство Армении прекратить политически мотивированные фабрикации дел и не допускать дальнейшего злоупотребления полномочиями правоохранительных органов в отношении оппонентов. Мы

будем внимательно следить за ситуацией, чтобы обеспечить полное соблюдение основных прав и принципов>, - говорится в заявлении. Отметим, что ранее Ашотяна не выпустили из стран. Он проходит в рамках уголовного дела о злоупотреблениях и хищения в бытность нахождения на посту министра образования и науки Армении.