Вторник, 29 Ноября 2022 21:40

АрмИнфо.Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григрян в рамках рабочего визита в Германию встретился с советником Федерального канцлера по вопросам внешней политики и безопасности Германии Йенсом Плетнером, государственным министром МИД Германии Тобиасом Линднером, политическим директором МИД Германии по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии Матиасом Лютенбергом. Об этом сообщает пресс-служба Совета безопасности РА.

Стороны обсудили ситуацию в мире и регионе в контексте безопасности. Секретарь Армен Григорян представил имеющиеся вызовы в регионе, рассказав о видении и усилиях Армении в вопросе их разрешения. Согласно источнику, собеседники обсудили также вопросы, связанные с армяно-германскими двусторонними отношениями.

Григорян приветствовал решение правительства Германии, согласно которому Армения была включена в стратегию реформ до 2030 года Федерального министерства экономического и международного сотрудничества.

Выразив удовлетворение нынешним уровнем политических контактов, стороны договорились более интенсивно развивать диалог на высоком и высшем уровнях.