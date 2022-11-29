Вторник, 29 Ноября 2022 20:50

АрмИнфо. В Шушинском районе азербайджанской стороной из стрелкового оружия обстрелян пост вооруженных формирований Нагорного Карабаха, в результате чего ранения получили два человека. Об этом говорится в Информационном бюллетене Министерства обороны Российской Федерации.

Сообщается, что командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской стороной проводится разбирательство данного инцидента. Проведено патрулирование по трем маршрутам в Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах. Осуществлено сопровождение четырех автомобильных колонн Азербайджанской Республики.

<Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На тридцати наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня>, - говорится в источнике.