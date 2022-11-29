Вторник, 29 Ноября 2022 20:39

АрмИнфо. Под председательством премьер- министра Армении Никола Пашиняна состоялось первое заседание Совета по мониторингу реализации Стратегии судебных и правовых реформ Республики Армения и плана действий на 2022-2026 гг.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, премьеру было доложено о ходе реформы судебной системы. В частности, было отмечено, что вступил в силу закон, согласно которому установлена доплата в размере 80% от зарплаты для судей Конституционного суда, и в размере 50% - для судей Кассационного суда; разработан пакет по формированию уголовного и гражданского судов первой инстанции в Ереване; разработан пакет проектов по упрощению процедур организации судопроизводства; в рамках внедрения платформ <Электронное правосудие> (E- justice) и <Электронный суд> (E-court) начаты работы по разработке модулей цифровизации гражданского судопроизводства и по делам о банкротстве, разработано техническое задание модуля цифровизации административного производства, другие работы находятся в процессе реализации.

Было доложено, что в рамках развития альтернативных методов разрешения споров проведена работа по созданию нового арбитражного центра: сформирован руководящий консультативный комитет с участием национальных и международных экспертов, который утвердил устав арбитражного центра, а в настоящее время разрабатывается регламент.

Премьеру также рассказали, что разрабатывается новая электронная система управления Службой принудительного исполнения, оптимизируется процесс налаживание ареста и конфискации денежных средств на банковских счетах и во вкладах. В нотариальной сфере ведутся работы по созданию электронной системы, запуск которой планируется в I квартале 2023 года. Завершается разработка электронной платформы банкротства, инициированы законодательные изменения в сфере адвокатской деятельности.

Сообщается, что участники заседания обменялись мнениями относительно проделанной работы, обсудили вопросы, связанные с социальными гарантиями судебной и правовой сфер, процессом цифровизации, электронными системами, межведомственным взаимодействием, кадровым пополнением, инфраструктурным обеспечением, а также конституционной и избирательной реформами.

Премьер-министр подчеркнул важность продолжения судебной реформы и по результатам обсуждений дал соответствующие поручения