Вторник, 29 Ноября 2022 19:38

АрмИнфо.29 ноября, в районе 17:50, на боевой позиции, расположенной в восточной части армяно-азербайджанской границы, в результате выстрела со стороны противника, огнестрельное ранение получил военнослужащий А. З. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Согласно источнику, состояние здоровья раненого военнослужащего оценивается как удовлетворительное, опасности для жизни нет.