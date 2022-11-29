Вторник, 29 Ноября 2022 19:05

АрмИнфо.Посольство США в Баку распространило во вторник видеообращение спецпосланника Госдепартамента США по Южному Кавказу и сопредседателя Минской группы ОБСЕ Филиппа Рикера, завершившего накануне визит в Азербайджан. Об этом сообщают бакинские СМИ.

<Государственный секретарь Тони Блинкен твердо верит в возможность мира и потенциал Южного Кавказа. Он попросил меня вернуться на этой неделе в регион, который важен>, - говорит он.

<Мы знаем, что мирный процесс непрост, и я знаю, что конфликт причинял всем сторонам большие лишения и страдания на протяжении слишком многих лет. Однако я верю, что есть и надежда. Надежда на мирное будущее. Надеюсь, что импульс этих мирных переговоров сохранится, и можно будет открыть новую главу истории для более светлого будущего для всех.

Я видел реальные шаги, смелые шаги обеих стран, которые могут построить будущее и прочный мир. Как сказал госсекретарь Блинкен, обе страны стремятся к более светлому и процветающему будущему Южного Кавказа.

США поддерживают прямой диалог между Арменией и Азербайджаном и призывают сохранить этот импульс в новом году>, - подчеркнул Рикер.

Из Баку Рикер направился в Тбилиси, а оттуда поедет в Ереван. В Баку он провел переговоры с президентом и главой МИД Азербайджана.