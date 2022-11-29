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 Вторник, 29 Ноября 2022 16:54

Вектор - культура, милосердие, взаимопонимание

Вектор - культура, милосердие, взаимопонимание

АрмИнфо. Свою музыкальную карьеру великий Владимир Спиваков сделал, играя на скрипке знаменитого венецианского мастера Гобетти. Отныне у маэстро есть еще одна скрипка. Скрипка, на которой не сделаешь музыкальной карьеры. Но в ее деке, грифе, струнах - во всем ее металлическом теле - звенит бесконечная благодарность всего армянского народа.

Ведь эта скрипка отлита в мастерских "Дома солдата" из осколков снарядов, извлеченных из раненых тел этих самых солдат. И на излечение этих тел, а главное - душ пойдут средства трех благотворительных концертов, которые Национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР, полного кавалера ордена "За заслуги перед Отечеством" и "Артиста мира ЮНЕСКО" Владимира Спивакова отыграл в Ереване и Гюмри.

Ardshinbank и компания GeoProMining выступили эксклюзивными спонсорами этой большой благотворительной акции.

А наша беседа с представителем компании GeoProMining Рузанной Григорян началась не с традиционного вопроса, а с эмоционального выплеска.

- Мы все вместе поехали в "Дом солдата" освятить молельню - подарок семьи меценатов Авагумянов, которые профинансировали и открытие Центра социальной поддержки "Дома". Я уже вторые сутки под таким впечатлением!

Армен Мурадян и Айкуи Минасян, вся их команда, люди, которые занимались этим прежде и занимаются сейчас, - это служители высокого ордена, им уготован рай на небесах! Если мы всегда говорили, что наша армия - это альфа нашего существования, то этот "Дом солдата" - его омега. Конец и снова начало, замкнувшиеся в едином круге. Люди, работающие здесь, изменяют движение жизненного вектора, изменяют человеческие судьбы, а именно человеческие судьбы - отражение прошлого, настоящего и будущего.

Это именно Дом в самом настоящем смысле слова! Это не просто излечение и реабилитация в медицинском смысле, хотя понятно, насколько все это важно, и все это здесь происходит. Но мы видели парня, который мечтал быть танцором и которому оторвало ноги на войне, и сегодня он не просто ходит на протезах - он на них танцует сальсу! Кто-то по переписке познакомился с русской девушкой, и она переехала в Армению, и теперь у них семья. Кто-то пишет книгу о войне, реализуя свои воспоминания. Кто-то до войны мечтал заняться фотографией - Фонд Азнавура обеспечил ему обучение, и теперь этот парень официальный фотограф "Дома солдата". Повторюсь: это не реабилитация, это ренессанс, новая жизнь как дар!

- Оказывается, бывают случаи, когда спонсорство приносит гордость и счастье...

- Для нас большая честь, что в ДНК реализованных нами социально-культурных мероприятий вошел и этот проект, имеющий глубокий социальный и гуманитарный смысл. Он был уникален своим единением - спонсоры обеспечивают себестоимость проекта, Спиваков и Национальный филармонический оркестр России отказываются от гонорара, организаторами выступают Благотворительный фонд НФО России и общественная организация "Арвест 23", а главное - зритель, купив билет, тоже становится частью благотворительной акции. Ведь культура не может быть реализована без гуманизма и милосердия, ибо милосердие - это часть культуры. Очень приятно, что такой проект вошел в историю социально-культурной политики нашей компании.

А она имеет опыт на больших аренах. В 2012 году, в годовщину 500-летия армянского книгопечатания, когда Ереван стал международной столицей книги, по приглашению нашей компании состоялся концерт Андреа Бочелли и британского квартета Four Divas. Что важно, проект состоялся в тандеме с нашим Филармоническим оркестром и хором "Овер". Масштаб был грандиозный - на нем присутствовало 30 министров культуры разных стран, генеральный секретарь ЮНЕСКО Бокова, мэры десятков городов. Еще один масштабнейший проект - гастрольный тур по Армении Монсеррат Кабалье, которая пела в армянских церквах, а после были изданы сборники ее а капелл под названием "Армения - колыбель древней цивилизации". Такова панорама мероприятий, которые стали частью большой культурной политики Армении, и мы на этом не останавливаемся.

- По сути, мегамасштабная компания спонсирует исключительно культурные мегапроекты?

- Вовсе нет, наверное, они просто более резонансны. GeoProMining достаточно сконцентрирована и заинтересована в плане реализации культурных мероприятий. Вот недавно под нашим спонсорством прошел концерт Гарри Кеосаяна, известного джазмена, репатрианта из США. Финансируем театральные постановки, выступаем спонсорами премьер. Один из наших значимых проектов - это давние отношения с Ереванским русским театром им. Станиславского. Мы давние друзья, еще со времен легендарного Александра Григоряна. Русский театр как арт-институт имеет для нас очень большое значение и находится под нашим пристальным вниманием как главная площадка, популяризирующая русскую культуру.

Стартовали наши рабочие отношения с финансирования спектакля "Абанамат", который театр выпускал к 60-летию Довлатова. И эти отношения, переросшие в крепкую дружбу, продолжаются - за последние два года мы завершили проект технического переоснащения театра, обеспечивающего новую акустическую и световую систему большой сцены.

Особо хочу отметить недавний визит в Ереван нашего акционера Романа Троценко. Он находился в Армении с семьей, показывал своим детям культурное и духовное наследие Армении, ее древние памятники. В фокусе его внимания оказался театр им. Станиславского. Он посетил театр, исследовал каждый его уголок, заглянул на Малую сцену, подышал воздухом кулис. В итоге за чашкой кофе в библиотеке театра он изъявил желание профинансировать замену кресел зрительного зала - и это как программа-минимум. Потому что Троценко говорил о том, что создание достойной материально-технической базы - это не триумф. Триумф - это прорывные художественные проекты. Хотя театр живет достаточно активной гастрольной жизнью, именно Троценко поставил задачу вывести его на участие в "Золотой маске". А еще предложил создать при Русском театре студию юных артистов. Ведь сегодня в Армении находится много детей из России, они могут посещать такую студию, в которой артисты театра будут выступать в роли преподавателей. Все эти проекты - в долгосрочной повестке социально-культурной политики нашей компании.

- А что в ближайших планах?

- В одной из моих поездок в Петербург я имела честь познакомиться со знаменитым дизайнером ювелирных изделий и аксессуаров Петром Аксеновым. В ДНК украшений ювелирного дома AXENOFF – глубочайшая любовь к истории, культуре и к стилю великих монархий Европы, в особенности к русской царской семье. В последние годы особую славу ему принесли кинопроекты - экранизация ВВС "Войны и мира" и фильм Учителя "Матильда" о балерине Матильде Кшесинской. На героях этих картин драгоценности исключительно его ювелирного дома.

В салоне Аксенова в историческом доме, где жили Римский-Корсаков и князья Голицыны, мы долго беседовали о русской и армянской культуре. Он много знал об Армении как о колыбели древней цивилизации и стране, первой принявшей христианство, читал Нарекаци. Очарованная атмосферой момента, я предложила ему сделать эксклюзивную коллекцию For You, Armenia, причем в широком формате - ювелирные изделия, стекло, фарфор. К моей радости, мое предложение Аксенова заинтересовало.

Буквально неделю назад я опять находилась в Питере, привезла ему уйму книг по армянской миниатюре, изобразительному искусству, орнаментам, а также по творчеству Параджанова. Надеюсь, что эти книги станут для маэстро музой. Сейчас он работает над концептом, идеологией создания эксклюзивной "армянской" коллекции ювелирных изделий, аксессуаров, хрусталя и стекла. Это один из главных проектов, который мы собираемся презентовать в ближайшее время.

Вернисаж мы планируем провести, естественно, в Армении, причем, скорее всего, в Гюмри. Кстати, это предложение самого Аксенова - ведь город имеет историко-культурную связь с царской Россией. Сюда Николай Второй привез свою супругу Александру, в честь которой город тогда переименовали в Александрополь. А дальше мы собираемся представлять эту выставку на площадках посольств Армении в разных странах. Суть, идеология этого проекта заключается в том, чтобы выдающиеся зарубежные деятели культуры и искусства обращались в своем творчестве к армянской тематике.

- А вам не кажется, что мы переживаем такие невеселые времена, когда о духе нации, ее корневых ценностях и древней культуре надо напоминать не только миру, но в первую очередь самим себе?

- Наверное, это надо делать в совокупности, на что мы и направляем усилия. Культура формирует народ и его историю. Ведь с древних времен Армению не только указывали на географических картах. Геродот писал об Армении, а Плутарх описывал блеск Тигранакерта. Петр I и Екатерина II принимали указы: "армян как можно приласкать". Брюсов называл Армению духовным центром всего человечества, а Мандельштам - "книгой, по которой учились первые люди". Мы должны об этом помнить.

Мы часто говорим, что культура - наша самая конкурентоспособная сфера, способная выводить нас на мировой уровень. Вот произошло очередное масштабное арт-событие - благотворительный концерт Национального филармонического оркестра России под управлением великого маэстро Спивакова. Именно такие встречи служат честью страны, становятся мостом к выходу на большие мировые перспективы. Выводят туда, где происходит взаимовлияние культур, а главное - взаимопонимание народов. И содействие этому процессу - это инвестиция в развитие цивилизационного кода нации.

 - Компания GeoProMining - гигантский экономический хаб, первые позиции в списке налогоплательщиков, градообразующие, системообразующие предприятия... Почему вы так настаиваете на связи тяжелых металлов с бестелесной культурой?

- Связь прямая! Еще две тысячи лет назад великий Цезарь сказал: "Когда армяне хватают друг друга за руки и плечом к плечу топчут землю под звуки своих барабанов и абрикосовых инструментов - скорее колонны моего дворца превратятся в прах, чем их будет возможно остановить". Так вот, чтобы это было реальностью, необходим именно системный и системообразующий подход. Сегодня происходят очень сложные, глобальные политические процессы. А история и культура - это одни из тех главных инструментов, которые помогают в этой ситуации сохранить себя. Во все времена дух нации позволял армянам выжить. А дух нации - это религия и культура. И сегодня, когда в формате глобальных процессов стоит вопрос экзистенциальности армянской государственности, именно культура и религия помогут нам пережить это время и продолжить жить в веках. На это направлены наши разновекторные усилия.

Ибо, как сказал об армянах Анатоль Франс, "народ, который не хочет умереть, не умрет никогда".

 

Сона Мелоян

«Голос Армении»

2022-11-29

 

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