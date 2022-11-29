Вторник, 29 Ноября 2022 16:37

АрмИнфо.Преобладающее большинство респондентов в Армении убеждены: для противостояния азербайджанской агрессии необходимо вооружиться и дать достойный отпор, тем самым защитив государственные рубежи страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Вода камень точит", проведенного консалтинговой компанией MPG (Marketing Professional Group - эксклюзивный представитель Международной ассоциации GALLUP в Армении).

Согласно результатам опроса, такой позиции придерживается 59.4% опрошенных, 14.1% полагают, что этому будет способствовать активизация мирных переговоров. 10% респондентов полагают, что Армения должна обратиться к Западу за помощью в обеспечении безопасности, 8.8% считают, что нужно обратиться за помощью к России,

2.9% дали иной ответ, а 4.8% во все затруднились ответить.

На уточнение, вектор интеграции Армении в сторону какой или каких государств должен быть направлен, 44.6% опрошенных выразили убеждение, что Ереван должен развивать равно удаленные отношения со всеми центрами влияния, причем в июне 2020 года так считали лишь

27.6% респондентов. 17.4% (25.1%) опрошенных назвали Россию, 15.5 % (9.2%) - США, 9% (17.1%) - Европу, 2.1% (9.3%) - иные страны, 11.5% - затруднились ответить.

На вопрос, что из нижеперечисленного лучше всего характеризует стремление Запада вмешаться в процесс урегулирования конфликта с Азербайджаном, 29.3% респондентов назвали установление мира между Ереваном и Баку, 23.3% - увеличение присутствия Запада в регионе,

21.4% - вытеснение России из региона, 6.5% - провоцирование новой напряженности в регионе, 18.5% - затруднились ответить.

Граждан также попросили дать оценку реакции зарубежных стран и институтов на азербайджанскую агрессию в сентябре текущего года.

Так, 36.9% респондентов позитивно оценили реакцию ЕС на азербайджанскую агрессию, а 46.5% - негативно, а 16.3% затруднились ответить. Реакцию ОДКБ негативно оценили 72.4%, довольны ее действиями 11.6% порошенных , 15.9% - затруднились ответить. А

89.7% респондентов негативно высказались по поводу реакции Турции,

2.7% - положительно, 7.4% - затруднились ответить.

При этом 68.8% респондентов положительно оценили реакцию Ирана, 20.8%

- негативно, 10.5% - затруднились ответить.

Позицией России довольны лишь 30.6 % респондентов, 59.1% - не довольны, 10.9% - затруднились ответить.

62.3% процента опрошенных положительно оценили реакцию США на действия Азербайджана, 28.2% - негативно , 9.6% - затруднились ответить. А 69.3% положительно расценили действия Франции, 22.4% - отрицательно, 8 % - затруднились ответить.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Армении в период с 2 ноября по 12 ноября текущего года. Объем выборки составил 1100, погрешность выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.