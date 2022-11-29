Вторник, 29 Ноября 2022 16:36

АрмИнфо.Преобладающее большинство респондентов в Армении выступают против предоставления населению Арцаха статуса нацменьшинства в составе Азербайджана. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Вода камень точит", проведенного консалтинговой компанией MPG (Marketing Professional Group - эксклюзивный представитель Международной ассоциации GALLUP в Армении).

Так, категорично против такого статуса выступили 80.4% респондентов, при этом в мае 2022 года таковых было 83.3%, еще 9.3% (6%) скорее против, 5.9 % (4.4%) готовы на такое решение, 4.5% (6.4%) - затруднились ответить.

При этом 31.5 % опрошенных положительно оценили Сочинскую встречу лидеров Армении, Азербайджана и России, 41.9% - негативно, еще 26.8 %

- затруднились ответить.

35.3% респондентов положительно оценили Пражскую встречу лидеров, 37%

- негативно, 27.7% - затруднились ответить.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Армении в период с 2 ноября по 12 ноября текущего года. Объем выборки составил 1100, погрешность выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.