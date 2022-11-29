Arminfo.info




 Вторник, 29 Ноября 2022 16:36
Марианна Мкртчян

Опрос: В Армении против предоставления населению Арцаха статуса нацменьшинства в составе Азербайджана

Опрос: В Армении против предоставления населению Арцаха статуса нацменьшинства в составе Азербайджана

АрмИнфо.Преобладающее большинство респондентов в Армении выступают против предоставления населению Арцаха статуса нацменьшинства в составе Азербайджана. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Вода камень точит", проведенного консалтинговой компанией MPG (Marketing Professional Group - эксклюзивный представитель Международной ассоциации GALLUP в Армении).

Так, категорично против такого статуса выступили 80.4% респондентов, при этом в мае 2022 года таковых было 83.3%, еще 9.3%  (6%) скорее против, 5.9 % (4.4%) готовы на такое решение, 4.5%  (6.4%) - затруднились ответить.

При этом 31.5 % опрошенных положительно оценили Сочинскую встречу лидеров Армении, Азербайджана и России, 41.9% - негативно, еще 26.8 %

- затруднились ответить.

35.3% респондентов положительно оценили Пражскую встречу лидеров, 37%

- негативно, 27.7% - затруднились ответить.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Армении в период с  2 ноября по 12 ноября текущего года. Объем выборки составил 1100, погрешность выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Российские миротворцы в Шушинском районе зафиксировали нарушение режима прекращения огня со стороны азербайджанских ВСРоссийские миротворцы в Шушинском районе зафиксировали нарушение режима прекращения огня со стороны азербайджанских ВС
Премьер-министру Армении представили ход реформ в судебно-правовой сфереПремьер-министру Армении представили ход реформ в судебно-правовой сфере
Минобороны: В результате выстрела со стороны противника ранен армянский военнослужащийМинобороны: В результате выстрела со стороны противника ранен армянский военнослужащий
Филипп Рикер выступил с видеообращением по итогам визита в АзербайджанФилипп Рикер выступил с видеообращением по итогам визита в Азербайджан
СМИ: Брюссель не отказался от идеи организации встречи между лидерами Армении и АзербайджанаСМИ: Брюссель не отказался от идеи организации встречи между лидерами Армении и Азербайджана
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Вектор - культура, милосердие, взаимопониманиеВектор - культура, милосердие, взаимопонимание
Опрос: Для противостояния азербайджанской агрессии необходимо вооружиться  и дать отпорОпрос: Для противостояния азербайджанской агрессии необходимо вооружиться  и дать отпор
Опрос: В Армении против предоставления населению Арцаха статуса нацменьшинства в составе АзербайджанаОпрос: В Армении против предоставления населению Арцаха статуса нацменьшинства в составе Азербайджана
Опрос: Около половины респондентов страны не поддерживают ни одну политическую силу в АрменииОпрос: Около половины респондентов страны не поддерживают ни одну политическую силу в Армении
Анаит Аванесян: С 2023 года граждан в медучреждениях смогут обслуживать только прошедшие аккредитацию сотрудникиАнаит Аванесян: С 2023 года граждан в медучреждениях смогут обслуживать только прошедшие аккредитацию сотрудники
Опрос: Граждане в Армении продолжают уповать на Россию, но разочарованы в ОДКБОпрос: Граждане в Армении продолжают уповать на Россию, но разочарованы в ОДКБ
Партия <Возрождающаяся Армения> прекращает свою деятельность в парламентеПартия <Возрождающаяся Армения> прекращает свою деятельность в парламенте
Еще один депутат НС от оппозиции  сложила свой депутатский мандатЕще один депутат НС от оппозиции  сложила свой депутатский мандат
С 2023 года Минздрав планирует внедрить единую систему регистрации очереди в медучреждениях АрменииС 2023 года Минздрав планирует внедрить единую систему регистрации очереди в медучреждениях Армении
Армении необходимо дистанцироваться от зависимости от России, но не выходить из ОДКБ - российский политологАрмении необходимо дистанцироваться от зависимости от России, но не выходить из ОДКБ - российский политолог
Арам I высоко оценил боевой дух армянской армии перед лицом азербайджанских нападенийАрам I высоко оценил боевой дух армянской армии перед лицом азербайджанских нападений
Армия обороны Арцаха опровергает вражескую дезинформациюАрмия обороны Арцаха опровергает вражескую дезинформацию
Валери Буайе вновь призвала международное сообщество не закрывать глаза на азербайджанскую агрессию в отношении АрменииВалери Буайе вновь призвала международное сообщество не закрывать глаза на азербайджанскую агрессию в отношении Армении
В Армении выявлен очередной случай государственной изменыВ Армении выявлен очередной случай государственной измены
Температура воздуха в Армении понизится на 5- 7 градусов - МОСТемпература воздуха в Армении понизится на 5- 7 градусов - МОС
Секретарь Совбеза Армении провел ряд встреч в ПарижеСекретарь Совбеза Армении провел ряд встреч в Париже
ANCA призывает Сенат США тщательно изучить кандидатуру нового американского посла  в АрменииANCA призывает Сенат США тщательно изучить кандидатуру нового американского посла  в Армении
Военнослужащие, пострадавшие в результате боевых действий, могут подать онлайн -заявления на получение  помощиВоеннослужащие, пострадавшие в результате боевых действий, могут подать онлайн -заявления на получение  помощи
Вражеские силы продолжают обстреливать армянские позиции на востоке страныВражеские силы продолжают обстреливать армянские позиции на востоке страны
Власти Азербайджана взялись за НахиджеванВласти Азербайджана взялись за Нахиджеван
Ардшинбанк стал эксклюзивным спонсором благотворительного концерта Владимира Спивакова.Ардшинбанк стал эксклюзивным спонсором благотворительного концерта Владимира Спивакова.
Вражеские силы обстреляли позиции АО Арцаха: Двое военнослужащих получили раненияВражеские силы обстреляли позиции АО Арцаха: Двое военнослужащих получили ранения
Президент Арцаха провел рабочее совещание в связи с политической ситуацией вокруг РеспубликиПрезидент Арцаха провел рабочее совещание в связи с политической ситуацией вокруг Республики
Мирзоян: Азербайджан лишь вчера ответил на предложения Армении по мирному договоруМирзоян: Азербайджан лишь вчера ответил на предложения Армении по мирному договору
Мирзоян: Армения предложила Азербайджану помощь в расшифровке карт минных полеМирзоян: Армения предложила Азербайджану помощь в расшифровке карт минных поле
МО РА: Азербайджан передал армянской стороне тела 13 армянских военнослужащихМО РА: Азербайджан передал армянской стороне тела 13 армянских военнослужащих
Национальный филармонический оркестр Армении выступит в Санкт-ПетербургеНациональный филармонический оркестр Армении выступит в Санкт-Петербурге
​​​​​​​Очередной долларовый транш облигаций от IDBank-а​​​​​​​Очередной долларовый транш облигаций от IDBank-а
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Рубен Варданян: Вопрос Нагорного Карабаха должен решаться в режиме отдельных переговоровРубен Варданян: Вопрос Нагорного Карабаха должен решаться в режиме отдельных переговоров
Туркменистан и Республика Корея подписали Меморандум о сотрудничестве парламентовТуркменистан и Республика Корея подписали Меморандум о сотрудничестве парламентов
АраратБанк выступит андеррайтером облигаций УКО АраратБанк выступит андеррайтером облигаций УКО "Национальная ипотечная компания"
Сурен Папикян провел очередное совещание руководящим составом армииСурен Папикян провел очередное совещание руководящим составом армии
Ключевые приоритеты повестки Арцаха - статус, безопасность и социально- экономическое развитие - Рубен Варданян.Ключевые приоритеты повестки Арцаха - статус, безопасность и социально- экономическое развитие - Рубен Варданян.
Тойво Клаар: Азербайджану и Армении необходимы сдержанность и сильная политическая воля для снижения напряженностиТойво Клаар: Азербайджану и Армении необходимы сдержанность и сильная политическая воля для снижения напряженности
Замминистра: Всестороннее развитие отношений с Индией в числе внешнеполитических приоритетов АрменииЗамминистра: Всестороннее развитие отношений с Индией в числе внешнеполитических приоритетов Армении
Турция является самым опасным террористом - участники акции в центре ЕреванаТурция является самым опасным террористом - участники акции в центре Еревана
В Армении арестована женщина, подозреваемая в пособничестве в государственной изменеВ Армении арестована женщина, подозреваемая в пособничестве в государственной измене
Конгресс Социалистического Интернационала принял резолюцию, осуждающую АзербайджанКонгресс Социалистического Интернационала принял резолюцию, осуждающую Азербайджан
Ованес Азнаурян: Надежду всегда нужно давать. Но в то же время не врать.Ованес Азнаурян: Надежду всегда нужно давать. Но в то же время не врать.
Президент Азербайджана обсудил с американским сопредседателем МГ ОБСЕ нормализацию отношений между Баку и ЕреваномПрезидент Азербайджана обсудил с американским сопредседателем МГ ОБСЕ нормализацию отношений между Баку и Ереваном
Кремль: Попытки дезинтеграции ОДКБ будут продолжатьсяКремль: Попытки дезинтеграции ОДКБ будут продолжаться
Станислав Зась: ОДКБ предложила целый комплекс мер помощи АрменииСтанислав Зась: ОДКБ предложила целый комплекс мер помощи Армении
Армия обороны Арцаха опровергла очередную вражескую дезинформациюАрмия обороны Арцаха опровергла очередную вражескую дезинформацию
ВС Азербайджана вновь обстреляли армянские позицииВС Азербайджана вновь обстреляли армянские позиции
Азербайджанские ВС ночью открыли огонь в направлении армянских позицийАзербайджанские ВС ночью открыли огонь в направлении армянских позиций
Армия обороны Арцаха опровергает очередную дезинформацию АзербайджанаАрмия обороны Арцаха опровергает очередную дезинформацию Азербайджана
Агаджанян на заседании ПА ОБСЕ: Мы ожидаем адекватной реакции на откровенно агрессивные действия АзербайджанаАгаджанян на заседании ПА ОБСЕ: Мы ожидаем адекватной реакции на откровенно агрессивные действия Азербайджана
Путин и Алиев обсудили вопросы разблокирования транспортных и экономических связей в регионеПутин и Алиев обсудили вопросы разблокирования транспортных и экономических связей в регионе
Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформациюМинистерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию
Телемарафону Всеармянского фонда <Айастан> удалось собрать $11.3 млн.Телемарафону Всеармянского фонда <Айастан> удалось собрать $11.3 млн.
СНГ договорилось с ОДКБ и ШОС о проведении совместных антитеррористических ученийСНГ договорилось с ОДКБ и ШОС о проведении совместных антитеррористических учений
Франция поддерживает переговоры между Арменией и Азербайджаном – МИД  Франция поддерживает переговоры между Арменией и Азербайджаном – МИД  
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Читать больше



Эксперты
Ованес Азнаурян: Надежду всегда нужно давать. Но в то же время не врать.Ованес Азнаурян: Надежду всегда нужно давать. Но в то же время не врать.
Армине Маргарян: Армения должна найти модель, которая могла бы быть взаимно приемлемой для всех сторонАрмине Маргарян: Армения должна найти модель, которая могла бы быть взаимно приемлемой для всех сторон
Авигдор Эскин: Без идеологии, национальной идеи армия и спецслужбы не могут действовать успешноАвигдор Эскин: Без идеологии, национальной идеи армия и спецслужбы не могут действовать успешно
Экс-замглавы МИД: Отказ Армении от принципа права на самоопределение Арцаха равнозначен клейму агрессораЭкс-замглавы МИД: Отказ Армении от принципа права на самоопределение Арцаха равнозначен клейму агрессора
Александр Цинкер: Скорее мы на Ближнем Востоке разрешим наш арабо-израильский кризис, чем это произойдет на Южном КавказеАлександр Цинкер: Скорее мы на Ближнем Востоке разрешим наш арабо-израильский кризис, чем это произойдет на Южном Кавказе
Читать больше
Комментируемые
Рубен Варданян: Вопрос Нагорного Карабаха должен решаться в режиме отдельных переговоровРубен Варданян: Вопрос Нагорного Карабаха должен решаться в режиме отдельных переговоров
Уголовное дело, возбужденное в отношении вице- председателя РПА полностью сфабриковано - депутатУголовное дело, возбужденное в отношении вице- председателя РПА полностью сфабриковано - депутат
Ариф Юнусов рассказал, что стоит за отказом Mехрибан Aлиевой быть послом доброй воли ЮНЕСКОАриф Юнусов рассказал, что стоит за отказом Mехрибан Aлиевой быть послом доброй воли ЮНЕСКО
Пашинян обвинил Алиева в терроре гражданского населения АрменииПашинян обвинил Алиева в терроре гражданского населения Армении
Необходимо справедливое мирное соглашение, которое гарантировало бы права и безопасность народа Нагорного Карабаха - депутат ЕПНеобходимо справедливое мирное соглашение, которое гарантировало бы права и безопасность народа Нагорного Карабаха - депутат ЕП
В Госдепе США объяснили свою немногословность по итогам встречи глав МИД Армении и Азербайджана в ВашингтонеВ Госдепе США объяснили свою немногословность по итогам встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне
Дашнакцакан: Армения в ходе митинга 5 ноября ответила на призыв Арцаха и весь мир услышали этот ответДашнакцакан: Армения в ходе митинга 5 ноября ответила на призыв Арцаха и весь мир услышали этот ответ
Встреча в Вашингтоне это Встреча в Вашингтоне это "месседж Путину" - Козларич
Де-факто, Азербайджан, являясь союзником Турции, становится точкой входа НАТО на Южный Кавказ - российский экспертДе-факто, Азербайджан, являясь союзником Турции, становится точкой входа НАТО на Южный Кавказ - российский эксперт
Итальянский политик: Арцах сам должен решить вопрос своего статусаИтальянский политик: Арцах сам должен решить вопрос своего статуса
Настало время открыть турецко-армянскую границу - ПайланНастало время открыть турецко-армянскую границу - Пайлан
Пашинян заверяет, что существенный рост расходов на оборону не противоречат мирной повестке правительства РАПашинян заверяет, что существенный рост расходов на оборону не противоречат мирной повестке правительства РА
Российский политолог: Надо объективно признать - военное присутствие России в регионе гарантирует сохранение национальной государственности АрменииРоссийский политолог: Надо объективно признать - военное присутствие России в регионе гарантирует сохранение национальной государственности Армении
В Госдепе США назвали ключ к урегулированию отношений между Арменией и АзербайджаномВ Госдепе США назвали ключ к урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном
В капусте взаимных противоречий сложно было ожидать заявления в Сочи, полностью удовлетворяющее одну из сторон - экспертВ капусте взаимных противоречий сложно было ожидать заявления в Сочи, полностью удовлетворяющее одну из сторон - эксперт