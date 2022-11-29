Вторник, 29 Ноября 2022 16:34

АрмИнфо.Практически половина населения Армении не поддерживает ни одну политическую сил в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Вода камень точит", проведенного консалтинговой компанией MPG (Marketing Professional Group - эксклюзивный представитель Международной ассоциации GALLUP в Армении).

Так, на вопрос, если бы в ближайшее воскресение в стране прошли выборы, за какую политическую силу вы бы проголосовали 47.4% респондентов заявили, что ни за какую, 17.5% - отдали бы голоса за правящую партию "Гражданский договор", 4.5% - блок "Армения", 14.1% - затруднились ответить, 7.8% - отказались ответить, остальные политические силы не прошли порог в 2.5%.

При этом, по мнению 23.7% респондентов в Армении, для решения внутриполитического кризиса в стране необходимо провести внеочередные парламентские выборы. Еще 17.1% полагают, что выборы скорее нужно провести, 16.5% - скорее не нужно, 32.5% - не нужно, еще 10.3% - затруднились ответить.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Армении в период с 2 ноября по 12 ноября текущего года. Объем выборки составил 1100, погрешность выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.