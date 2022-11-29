Вторник, 29 Ноября 2022 14:32

АрмИнфо.Реформы в здравоохранении коснутся не только инфраструктур, но и человеческого капитала. Об этом заявила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян в интервью Азатутюн.

В частности, она рассказала, что с 2023 года предусмотрено провести работы по улучшению условий зданий и переоснащения 20 сельских амбулаторий. Капитальные расходы на 2023 год коснуться также поликлиник городов Арташат, Армавир, Гюмри (поликлиники №1 и №2), Нор Ачин, Капан, Горис Вайк, Ванадзор (поликлиника №1). Вместе с тем, министр обратила внимание на то, что в текущем году Ереван начал широкомасштабные работы по благоустройству зданий больниц и по переоснащению, которые продолжаться и в 2023 году.

Аванесян подчеркнула, что реформы будут направлены также на повышение качества обслуживания в поликлиниках. В частности, в этом году, по ее словам, проходят масштабные циклы переподготовки сотрудников, и в поликлиниках, и в больницах. Медработники проходят курсы, сдают экзамены, освежают свои знания. <С 2023 года граждан смогут обслуживать те сотрудники, которые прошли аккредитацию>, - подчеркнула министр.

Говоря о зарплатном фонде, она заметила, что на 2023 год предусмотрено увеличение бюджета здравоохранительной системы на 1.7 млрд. драмов. Эти деньги будут направлены на рост заработных плат сотрудников поликлиник и амбулаторий. При этом, Аванесян подчеркнула, что в зависимости от накопленных бонусов зарплата медработников может вырасти на 25%.