Вторник, 29 Ноября 2022 14:30

АрмИнфо.Граждане в Армении в вопросе военно-политической помощи по-прежнему уповают на Россию. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Вода камень точит", проведенного консалтинговой компанией MPG (Marketing Professional Group - эксклюзивный представитель Международной ассоциации GALLUP в Армении).

Так, на вопрос, от кого Армения может получить военно-политическую помощь, 37% респондентов выразили убеждение, что от России. Примечательно, что в мае 2021 года так считало 38.3% опрошенных. На втором месте находится США с результатом в 32.5%, при этом в мае 2021 года так считали лишь 23.8% респондентов. На третьем месте Иран -

25.5%. Примечательно, что в мае 2021 года респонденты не рассматривали Иран в качестве государства, поддержкой которого могла бы заручиться Армения. Это касается и Индии и Китая, которые расположилась на пятой и шестой строчках с результатами в 17.5% и

7.5% соответственно. Франция расположилась на четвертой строчке с результатом в 24.2%, достаточно серьезно ухудшив свои позиции по сравнению с маем 2021 года, тогда так считали 31.3% респондентов.

На шестом месте Германия с результатом в 4.4%, за ней следует НАТО -

1.7%. На восьмой строчке ОДКБ с результатом в 0.2%. Причем в 2021 году 7.2% граждан надеялись на ОДКБ. В Армении не надеются и на Совбез ООН, так если в мае 2021 года 11.4 % опрошенных надеялись на это международную структуру, то в ноябре 2022 года таковых лишь 0.2%.

8.3% респондентов (12.9%) называли иные страны, а 8.7% во все заявили, что нет такой страны, которая бы оказала военно-политическую помощь Армении. Еще 7.1% (5.2%). затруднились ответить.

Вместе с тем, 27.1% респондентов убеждены, что в текущих реалиях Армения должна выйти из ОДКБ, 16.2% - скорее выйти из Организации,

17.7% - скорее нет, 19.6% - однозначно не должна выходить, еще 17.4% затруднились ответить.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Армении в период с 2 ноября по 12 ноября текущего года. Объем выборки составил 1100, погрешность выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.