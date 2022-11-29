Вторник, 29 Ноября 2022 14:27

АрмИнфо.Партия <Возрождающаяся Армения>, входящая в блок <Айастан>, лидером которого является второй президент республики Роберт Кочарян, прекращает свою деятельность в Национальном Собрании РА.

Трое из 4 депутатов партии Ваге Акопян (глава партии), Рипсиме Стамбулян (замглавы) и Елена Киракосян, в установленном законом порядке подали заявление о сложении мандатов. Четвертый член партии Земфира Мирзоева, которая представляет ассирийскую общину, продолжит работу в парламенте, временно заморозив членство в партии. <Решение Совета партии прежде всего обусловлено уважением к национальным меньшинствам РА и имеет целью никоим образом не препятствовать последовательности в постановке и решении проблем нацменьшинств, что является важной частью деятельности Земфиры Мирзоевой>, - говорится в заявлении партии.

Отмечается также, что те члены партии, которые представлены в предвыборном списке альянса, могут взять брать мандат. Однако в этом случае они должны будут покинуть ряды партии.

<Решение правления партии <Возрождающаяся Армения> является результатом долгих дискуссий и консенсуса членов правления. Мы неоднократно заявляли, что парламентская деятельность и парламентские мандаты не являются для нас самоцелью. Представители партии делали все возможное, чтобы в Национальном Собрании и вне его поднимать вопросы, искать пути разрешения ситуации. И тем не менее, сегодня мы продолжаем считать, что все основания, которые несколько месяцев назад вынудили бойкотировать заседания НС, сохраняют свою актуальность и сегодня>, - отметили в ВА, заверив, что продолжат свою деятельность в оппозиционном поле в рамках декларируемых партией ценностей и политики.

Напомним, что по итогам внеочередных выборов в парламент 20 июня 2021 года партия премьер-министра Никола Пашиняна <Гражданский договор> получила 54 % голосов и 71 место в парламенте страны. Оппозиционный альянс <Айастан> занял второе место с 29 местами, а альянс <Честь имею> получил 7 мест. Ранее от депутатского мандата отказались представители фракции <Айастан> Артур Казинян, Мхитар Закарян, Арам Вардеванян.