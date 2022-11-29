Вторник, 29 Ноября 2022 14:02

АрмИнфо.Депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Рипсиме Стамбулян решила сложить свой депутатский мандат. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

<Я пыталась использовать свои профессиональные навыки и трудовые способности на благо Родины и только Родины, проработав в парламенте около полутора лет. Были, конечно, и недостатки и неудачи, которые в условиях создавшихся реалий не всегда были следствием нашей работы. Благодарю второго президента республики Роберта Кочаряна и своих коллег из блока <Армения>, желаю успехов в дальнейшей парламентской работе. Приношу свои извинения всем тем гражданам, которые выразили вотум доверия, чьи надежды не оправдались по объективным или субъективным причинам. Сложившаяся ситуация несовместима с моим подходом к профессиональной деятельности и моей ответственностью за решение существующих проблем. В своей дальнейшей деятельности я буду и впредь оставаться верным своим принципам и идеям, независимо от своего статуса, сохраняя интересы Родины в качестве приоритета в своей дальнейшей работе>, - написала депутат.

Напомним, что ранее о своем решении сложить депутатский мандат заявил представитель фракции <Армения> Арам Вардеванян.