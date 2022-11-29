Вторник, 29 Ноября 2022 14:02

АрмИнфо. С 2023 года Министерство здравоохранения Армении планирует внедрить единую систему регистрации очереди в медучреждениях страны для плановых обследований. Об этом заявила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

Благодаря данной системе, как пояснила министр, процесс образования очередей и медобслуживания граждан станет прозрачным. В этой связи Аванесян заметила, что регистрация в системе не подлежит изменениям. Для внедрения последней в текущем году была проделана серьезная техническая работа.

При этом министр обозначила, что необходимо отделять неотложную медицинскую помощь от плановой. <Как бы мы не увеличивали выделяемые на здравоохранение финансовые средства и пропускную способность инфраструктур, все равно мы должны обслуживать наших граждан согласно приоритету. Неотложные случаи будут обслуживаться по требованию, без необходимости регистрации в системе>, - подчеркнула она.