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АрмИнфо. С 2023 года Министерство здравоохранения Армении планирует внедрить единую систему регистрации очереди в медучреждениях страны для плановых обследований. Об этом заявила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.
Благодаря данной системе, как пояснила министр, процесс образования очередей и медобслуживания граждан станет прозрачным. В этой связи Аванесян заметила, что регистрация в системе не подлежит изменениям. Для внедрения последней в текущем году была проделана серьезная техническая работа.
При этом министр обозначила, что необходимо отделять неотложную медицинскую помощь от плановой. <Как бы мы не увеличивали выделяемые на здравоохранение финансовые средства и пропускную способность инфраструктур, все равно мы должны обслуживать наших граждан согласно приоритету. Неотложные случаи будут обслуживаться по требованию, без необходимости регистрации в системе>, - подчеркнула она.
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|Ардшинбанк стал эксклюзивным спонсором благотворительного концерта Владимира Спивакова.
|Вражеские силы обстреляли позиции АО Арцаха: Двое военнослужащих получили ранения
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|Мирзоян: Армения предложила Азербайджану помощь в расшифровке карт минных поле
|МО РА: Азербайджан передал армянской стороне тела 13 армянских военнослужащих
|Национальный филармонический оркестр Армении выступит в Санкт-Петербурге
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|Тойво Клаар: Азербайджану и Армении необходимы сдержанность и сильная политическая воля для снижения напряженности
|Замминистра: Всестороннее развитие отношений с Индией в числе внешнеполитических приоритетов Армении
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|Станислав Зась: ОДКБ предложила целый комплекс мер помощи Армении
|Армия обороны Арцаха опровергла очередную вражескую дезинформацию
|ВС Азербайджана вновь обстреляли армянские позиции
|Азербайджанские ВС ночью открыли огонь в направлении армянских позиций
|Армия обороны Арцаха опровергает очередную дезинформацию Азербайджана
|Агаджанян на заседании ПА ОБСЕ: Мы ожидаем адекватной реакции на откровенно агрессивные действия Азербайджана
|Путин и Алиев обсудили вопросы разблокирования транспортных и экономических связей в регионе
|Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию
|Телемарафону Всеармянского фонда <Айастан> удалось собрать $11.3 млн.
|СНГ договорилось с ОДКБ и ШОС о проведении совместных антитеррористических учений
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