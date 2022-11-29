Вторник, 29 Ноября 2022 11:48

АрмИнфо.В Армении выявлен очередной случай государственной измены. Об этом говорится в сообщении Службы национальной безопасности РА.

Согласно источнику, в результате оперативно- розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СНБ, установлено, что гражданин Армении, майор N- й воинской части Министерства обороны РА, попал в поле зрения иностранных спецслужб в июле 2021 года, был завербован ими и подписал с ними соглашение о сотрудничестве. Спустя некоторое время он был назначен начальником службы другой воинской части, продолжая сотрудничество с представителями иностранных спецслужб, с февраля по ноябрь 2022 года передавая им через различные мобильные приложения составляющие военную государственную и служебную тайну с грифом <секретно>. В частности, иностранным спецслужбам передавались данные о подразделениях вооруженных сил, дислоцированных в восточном и южном направлениях, за что майор в различные периоды получил в общей сложности $19 700 в ущерб суверенитету и территориальной целостности страны.

В рамках уголовного дела, возбужденного в следственном управлении СНБ РА, указанному офицеру предъявлено обвинение, и по решению суда в качестве меры пресечения в его отношении избран арест.

Расследование уголовного дела продолжается.

<Служба национальной безопасности РА еще раз призывает граждан, в том числе, военнослужащих, незамедлительно информировать компетентные органы о попытках вербовки иностранными спецслужбами или получении предложения о сотрудничестве с ними, исключить обсуждение вопросов, связанных с безопасностью и обороной Республики Армения>, - говорится в сообщении.