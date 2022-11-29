Вторник, 29 Ноября 2022 10:39

АрмИнфо.Температура воздуха в Армении понизится на 5-7 градусов. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды, представившего прогноз погоды на ближайшие пять дней.

Согласно источнику, днем 29-го ноября, ночью 30-го ноября, днем 1-го ноября, а также со 2 по 3 декабря ожидается погода без осадков. Днем

30- го ноября в большинстве регионов, ночью 1-го декабря в отдельных регионах ожидаются осадки, в горных регионах - в виде снега, в отдельных регионах ожидается также туман. Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с.

В Ереване 29-го ноября, ночью 30-го ноября, днем 1-го декабря, а также со 2 по3 декабря ожидается погода без осадков. Днем 30-го

ноября и ночью 1-го декабря ожидается дождь. Температура воздуха в столице 29 ноября днем прогнозируется в пределах 10 градусов тепла, вечером - +5 градусов.