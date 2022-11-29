Вторник, 29 Ноября 2022 10:38

АрмИнфо. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян находится с рабочим визитом во Франции.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, в рамках визита в Париж, он встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, советником администрации президента Республики Изабель Дюмон, директором департамента континентальной Европы МИД Франции Фредериком Мондолони, с замначальника управления международных отношений и стратегии Минобороны Франции вице-адмиралом Кристофом Лукай и французским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Брисом Рокфёй.

На встрече состоялся обмен мнениями по ряду вопросов международной и региональной повестки дня безопасности, представляющих взаимный интерес. Григорян подтвердил готовность Армении внести свой вклад в обеспечение безопасности в Южно-кавказском регионе.

Собеседники с удовлетворением отметили динамику развития двусторонних многосторонних отношений Армения-Франция, которые в последнее время активизировались. Достигнута договоренность о продолжении диалога, направленного на развитие двусторонних отношений в различных сферах.