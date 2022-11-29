Вторник, 29 Ноября 2022 10:37

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) призывает членов Сенатского комитета по международным отношениям тщательно изучить кандидатуру нового американского посла в Армении.

В сообщении напоминается, что в июле текущего года президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Кристины Квин на пост посла в Армении. Она в случае утверждения сменит на этом посту Линн Трейси, которая уже командирована в Москву новым послам США в России.

В этой связи в ANCA требуют у Сенатского комитета, в ходе предстоящих слушаний (30 ноября) по утверждению кандидату Квин, запросить у последней ответы на вопросы относительно американской поддержки безопасности Армении и выживания Арцаха.

В Организации также напомнили, что посол Трейси получила оценку "F" от ANCA за постоянно плохую работу по пятнадцати различным показателям эффективности.

При этом исполнительный директор ANCA Арам Амбарян убежден, что выдвижение кандидатуры Квин на пост посла США в РА дает возможность перезагрузить американо- армянские отношения, перевернуть страницу эпохи Трейси.

"Двигаясь вперед, мы должны прекратить давать богатому нефтью Азербайджану право вето в отношении политики США, и приступить к непосредственному укреплению безопасности Армении - суверенитета и безопасности армян на их древней, коренной родине", - добавил он.

ANCA поделился своими опасениями по поводу выдвижения кандидатуры Квин с членами Сенатского комитета по международным отношениям, подчеркнув ряд политических приоритетов, которые могут быть конструктивно рассмотрены в процессе утверждения кандидатуры. Темы включают укрепление двусторонних американо- армянских отношений, сдерживание азербайджанской агрессии, обеспечение освобождения армянских военнопленных, содействие помощи США Арцаху и претворение в жизнь политики администрации по признанию Геноцида армян.

Также напоминается, что Квин является карьерным дипломатом в ранге советника- посланника. Она работала заместителем главы миссии в посольстве США в Киеве, Украина. Ранее Квин работал советником-посланником по экономическим вопросам в посольстве США в Париже, Франция, и советником по экономическим вопросам в посольстве США в Бангкоке, Таиланд. И в Париже, и в Бангкоке она более года исполняла обязанности заместителя главы миссии. Она также работала советником по экономическим вопросам в посольстве США в Лондоне, в Совете национальной безопасности в Вашингтоне, в качестве директора по делам ЕС, Украины и Беларуси, была на дипломатической службе в посольстве США в Москве, в миссии США в ЕС в Брюсселе; и посольстве США в Маниле.