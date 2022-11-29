Вторник, 29 Ноября 2022 09:47

АрмИнфо.Военнослужащие, получившие ранения в результате широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном на территории Республики Армения 13 сентября, уже могут подать онлайн-заявления на получение единовременной помощи в размере 500 тысяч драмов. Об этом говорится в сообщении Министерства труда и социальных вопросов РА.

Чтобы подать заявку, необходимо перейти по ссылке https://bit.ly/3GOIGdh или зайти на сайт socservice.am.

Напомним, что бенефициарами программы являются лица, пострадавшие в результате боевых действий, получившие медицинскую помощь в медицинских учреждениях, а также лица, имеющие третью группу инвалидности. Материальная помощь будет оказана Единой социальной службой Министерства труда и социальных дел на основании электронного заявления получателя.