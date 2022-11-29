Вторник, 29 Ноября 2022 09:39

АрмИнфо. Вражеские силы продолжают нарушать режим прекращения огня на армяно-азербайджанской линии соприкосновения войск.

Так, согласно оборонному ведомству Армении, 29 ноября, с 00:25 до 03:30, вражеские подразделения открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской линии соприкосновения войск.

"С армянской стороны потерь нет. По состоянию на 08:30 29 ноября ситуация на передовой относительно стабильная", - подчеркнули в МО РА.