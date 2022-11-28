Понедельник, 28 Ноября 2022 20:43

АрмИнфо.Ардшинбанк стал эксклюзивным спонсором благотворительного концерта Национального филармонического оркестра России под управлением В. Спивакова в поддержку реабилитационного центра «Дом солдата» в Ереване.

Концерт состоялся 27 ноября в Ереване в концертном зале Арама Хачатряна. Концерт дает старт новому проекту «Армения 301», направленному на единение и консолидацию армян всего мира вокруг идеи – Солдатского дома и оказание всесторонней помощи (медицинской, социальной, образовательной, материальной) солдатам, получившим боевые ранения при защите Родины. Вся выручка от концерта пойдет на поддержку «Дома Солдата».

Напомним, что Центр был создан в 2018 году при содействии общественной организации «Помощь раненым солдатам и военным инвалидам», Ереванского государственного медицинского университета и Министерства обороны РА. Большую помощь и поддержку Центру оказывают различные организации и неравнодушные частные благотворители. Одним из таких партнеров центра является Ардшинбанк.

Как рассказал Председатель Правления Ардшинбанка Артак Ананян: «Ардшинбанк сотрудничает с реабилитационным центром «Дом солдата» практически с первых дней его работы. Это большой социальный проект, который мы продолжим поддерживать. Сегодняшнее событие – еще один вклад банка в общее дело поддержки Центра реабилитации наших героев. Выражаем огромную благодарность маэстро Спивакову и его оркестру, своей деятельностью на протяжении многих лет он поддерживает армянский народ. Для Армении концерты маэстро – это всегда праздник».

После концерта, обращаясь к присутствующим, Владимир Спиваков, в частности, сказал:

«Все мы мечтаем о мире и мы счастливы, что сегодня мы здесь, вместе с вами. Мы приехали в Ереван, чтобы поддержать реабилитационный центр Дом Солдата, этот поистине уникальный проект. Я очень хочу, чтобы такие же дома создавались и у нас в России. Сейчас трудное время, но в это трудное время я всегда буду рядом с вами. Давайте не забывать о том, что вещи созданы для того, чтобы ими пользовались, а люди для того, чтобы их любили».