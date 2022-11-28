Понедельник, 28 Ноября 2022 18:54

АрмИнфо.Республика Армения в одностороннем порядке передала Азербайджану все имеющиеся у нее карты минных полей, несмотря на отсутствие такого обязательства как в рамках трехсторонних заявлений, так и в рамках международного права.

Об этом в интервью Арменпресс заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, касаясь беспочвенных обвинений со стороны Баку по вопросу размещения мин.

Он также напомнил, что Ереван выразил готовность сотрудничать с международными партнерами для помощи в расшифровке переданных карт.

"В то же время считаю необходимым подчеркнуть, что мины в Нагорном Карабахе и соседних районах были установлены во время Первой карабахской войны, и в основном это осуществлял Азербайджан, который контролировал эти районы во время первой войны. Призывы армянской стороны к сотрудничеству остались без ответа и, более того, Азербайджан всеми возможными способами создавал препятствия для осуществления работ по разминированию. В 2017 году в результате манипулирования вопросом оказания помощи Армении в этой сфере Азербайджан даже заблокировал деятельность ереванского офиса ОБСЕ", - заявил Мирзоян.

По его словам, в отчете Международного Комитета Красного Креста за 2019 год зафиксировано, что за время их миссии жертвами мин в Нагорном Карабахе стали 747 человек, 59% из которых были мирными жителями, и это в том случае, когда власти Нагорного Карабаха начали подсчитывать количество жертв от подрывов на минах только с 2004 года.

"По поводу публикаций Азербайджана о том, что армянская сторона разместила в Нагорном Карабахе мины армянского производства, должен констатировать, что представленные мины были обнаружены в Нагорном Карабахе не азербайджанской стороной, а на оккупированных Азербайджаном в 2021-2022 годах суверенных территориях Республики Армения, и они в настоящее время пытается использовать эти мины в пропагандистских целях.

Мы не отрицаем, что ВС Армении проводят работы по минированию на суверенной территории Армении и это связано с постоянно высоким риском новых военных агрессий со стороны Азербайджана, свидетелями которых мы стали в мае и ноябре 2021 года, а также в сентябре 2022 года", - добавил глава МИД РА.

Он напомнил, что в этот период Азербайджан также проводил аналогичные агрессивные действия в Нагорном Карабахе, особенно в феврале и августе текущего года, тем самым доказывая, что население Нагорного Карабаха нуждается в силах самообороны, чтобы не подвергнуться этнической чистке.

"Что касается обвинений со стороны Азербайджана в том, что части ВС Армении продолжают дислоцироваться в Нагорном Карабахе, то это также никак не соответствует действительности. Для проверки достоверности нашего утверждения премьер-министр Пашинян даже предложил направить в Нагорный Карабах международную миссию по установлению фактов, что было отвергнуто президентом Азербайджана Алиевым", - резюмировал Мирзоян.

Отметим, что ранее азербайджанская агитпропаганда в целях оправдания агрессии ВС Азербайджана в отношении суверенных территорий Армении и мирного населения Арцаха, начала тиражировать информацию о том, что якобы российские миротворцы перебрасывают вооружение и противопехотные мины в НКР. Эта информация была опровергнута как российской, так и армянской сторонами. Эксперты склоны считать, что этими действиями враг готовит почву для новой агрессии.