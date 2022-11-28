Понедельник, 28 Ноября 2022 18:47

АрмИнфо.Национальный филармонический оркестр Армении (НФОА) отправится на гастроли в Санкт-Петербург, где выступит на сценах Большого зала филармонии и в Академической капелле.

Как сообщает пресс-служба НФОА, концерты в Петербурге состояться 30 ноября и 1 декабря.

В частности, 30 ноября, в 20:00, Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича, Оркестр исполнит

симфоническую поэму А.А. Спендиарова <Три пальмы>, Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром П.И. Чайковского и Симфонию № 2 Я. Сибелиуса.

1 декабря,в 19:00, в зале Капеллы, прозвучат Сюита из балета <Спартак> А.И. Хачатуряна, Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Ф. Листа и Симфония № 4 П.И. Чайковского.

Дирижер Национального филармонического оркестра Армении­художественный руководитель оркестра Эдуард Топчян, солисты - виолончелистка Дали Гуцериева и пианист Адам Гуцериев.

Согласно источнику, гастроли НФОА - заметное событие петербургского концертного сезона. Этот выдающийся коллектив, который через три года будет отмечать свое столетие, по праву является центром национальной оркестровой музыки и с честью представляет Армению на международной арене.

НФОА с успехом гастролирует за рубежом - в странах Европы, Северной и Южной Америки, на Ближнем Востоке, в Китае и Японии. Выступления в России, символизирующие многовековую дружбу и духовную общность наших народов, всегда становятся важными событиями в творческой жизни оркестра. За последние годы коллектив приезжал в Россию дважды: в 2016 году НФОА играл в Концертном зале Мариинского театра, а в июне 2022 года, в рамках Дней культуры Армении, состоялся вечер в Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве. Оркестр записал более 40 дисков, под эгидой коллектива проходит ежегодный Ереванский международный музыкальный фестиваль