Понедельник, 28 Ноября 2022 17:14

АрмИнфо.28 ноября IDBank выпускает новыe именные, купонныe, недокументарныe, неконвертируемыe долларовыe облигации с отличительным кодом AMANLBB2KER0.

Условия выпуска облигаций следующие:

- Общий объем - 5 миллион долларов

- Количество - 50 тыс. штук

- Номинальная стоимость - 100 долларов США

- Срок обращения облигаций - 27 месяцев

- Годовая процентная ставка – 3.75%

- Купоны будут выплачиваться ежеквартально․

Облигации будут размещены с 28 ноября 2022 года по 24 февраля 2023 года включительно. После размещения будет осуществлен листинг облигаций в ОАО «Армянская фондовая биржа» и будут котироваться посредством создателя рынка (Marketmaker).

Приобрести облигации IDBank-а можно заполнив соответствующую заявку и подав в Банк. После приобретения облигаций вся информация будет доступна в приложении Idram&IDBank, в разделе «Банкинг» - аббревиатура, количество, номинальная стоимость, годовая процентная доходность, дата выплаты купона, дата погашения купона.

Проспект облигаций зарегистрирован 7 октября 2022 года решением № 1/489 А председателем Центрального банка РА. Электронная версия проспекта и основные условия выпуска размещены на официальном веб-сайте IDBank-а.

Также отметим, что долларовый транш, выпущенный 24 октября этого года, был выделен досрочно, что свидетельствует о растущем спросе и доверии к облигациям IDBank-а.