Arminfo.info




 Понедельник, 28 Ноября 2022 17:14

​​​​​​​Очередной долларовый транш облигаций от IDBank-а

​​​​​​​Очередной долларовый транш облигаций от IDBank-а

АрмИнфо.28 ноября IDBank выпускает новыe именные, купонныe, недокументарныe, неконвертируемыe долларовыe облигации с отличительным кодом AMANLBB2KER0.

Условия выпуска облигаций следующие:

 

- Общий объем - 5 миллион долларов

- Количество - 50 тыс. штук

- Номинальная стоимость - 100 долларов США

- Срок обращения облигаций - 27 месяцев

- Годовая процентная ставка – 3.75%

- Купоны будут выплачиваться ежеквартально․

Облигации будут размещены с 28 ноября 2022 года по 24 февраля 2023 года включительно. После размещения будет осуществлен листинг облигаций в ОАО «Армянская фондовая биржа» и будут котироваться посредством создателя рынка (Marketmaker).

Приобрести облигации IDBank-а можно заполнив соответствующую заявку и подав в Банк. После приобретения облигаций вся информация будет доступна в приложении Idram&IDBank, в разделе «Банкинг» - аббревиатура, количество, номинальная стоимость, годовая процентная доходность, дата выплаты купона, дата погашения купона.

Проспект облигаций зарегистрирован 7 октября 2022 года решением № 1/489 А председателем Центрального банка РА. Электронная версия проспекта и основные условия выпуска размещены на официальном веб-сайте IDBank-а.

Также отметим, что долларовый транш, выпущенный 24 октября этого года, был выделен досрочно, что свидетельствует о растущем спросе и доверии к облигациям IDBank-а.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Власти Азербайджана взялись за НахиджеванВласти Азербайджана взялись за Нахиджеван
Ардшинбанк стал эксклюзивным спонсором благотворительного концерта Владимира Спивакова.Ардшинбанк стал эксклюзивным спонсором благотворительного концерта Владимира Спивакова.
Вражеские силы обстреляли позиции АО Арцаха: Двое военнослужащих получили раненияВражеские силы обстреляли позиции АО Арцаха: Двое военнослужащих получили ранения
Президент Арцаха провел рабочее совещание в связи с политической ситуацией вокруг РеспубликиПрезидент Арцаха провел рабочее совещание в связи с политической ситуацией вокруг Республики
Мирзоян: Азербайджан лишь вчера ответил на предложения Армении по мирному договоруМирзоян: Азербайджан лишь вчера ответил на предложения Армении по мирному договору
Мирзоян: Армения предложила Азербайджану помощь в расшифровке карт минных полеМирзоян: Армения предложила Азербайджану помощь в расшифровке карт минных поле
МО РА: Азербайджан передал армянской стороне тела 13 армянских военнослужащихМО РА: Азербайджан передал армянской стороне тела 13 армянских военнослужащих
Национальный филармонический оркестр Армении выступит в Санкт-ПетербургеНациональный филармонический оркестр Армении выступит в Санкт-Петербурге
​​​​​​​Очередной долларовый транш облигаций от IDBank-а​​​​​​​Очередной долларовый транш облигаций от IDBank-а
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Рубен Варданян: Вопрос Нагорного Карабаха должен решаться в режиме отдельных переговоровРубен Варданян: Вопрос Нагорного Карабаха должен решаться в режиме отдельных переговоров
Туркменистан и Республика Корея подписали Меморандум о сотрудничестве парламентовТуркменистан и Республика Корея подписали Меморандум о сотрудничестве парламентов
АраратБанк выступит андеррайтером облигаций УКО АраратБанк выступит андеррайтером облигаций УКО "Национальная ипотечная компания"
Сурен Папикян провел очередное совещание руководящим составом армииСурен Папикян провел очередное совещание руководящим составом армии
Ключевые приоритеты повестки Арцаха - статус, безопасность и социально- экономическое развитие - Рубен Варданян.Ключевые приоритеты повестки Арцаха - статус, безопасность и социально- экономическое развитие - Рубен Варданян.
Тойво Клаар: Азербайджану и Армении необходимы сдержанность и сильная политическая воля для снижения напряженностиТойво Клаар: Азербайджану и Армении необходимы сдержанность и сильная политическая воля для снижения напряженности
Замминистра: Всестороннее развитие отношений с Индией в числе внешнеполитических приоритетов АрменииЗамминистра: Всестороннее развитие отношений с Индией в числе внешнеполитических приоритетов Армении
Турция является самым опасным террористом - участники акции в центре ЕреванаТурция является самым опасным террористом - участники акции в центре Еревана
В Армении арестована женщина, подозреваемая в пособничестве в государственной изменеВ Армении арестована женщина, подозреваемая в пособничестве в государственной измене
Конгресс Социалистического Интернационала принял резолюцию, осуждающую АзербайджанКонгресс Социалистического Интернационала принял резолюцию, осуждающую Азербайджан
Ованес Азнаурян: Надежду всегда нужно давать. Но в то же время не врать.Ованес Азнаурян: Надежду всегда нужно давать. Но в то же время не врать.
Президент Азербайджана обсудил с американским сопредседателем МГ ОБСЕ нормализацию отношений между Баку и ЕреваномПрезидент Азербайджана обсудил с американским сопредседателем МГ ОБСЕ нормализацию отношений между Баку и Ереваном
Кремль: Попытки дезинтеграции ОДКБ будут продолжатьсяКремль: Попытки дезинтеграции ОДКБ будут продолжаться
Станислав Зась: ОДКБ предложила целый комплекс мер помощи АрменииСтанислав Зась: ОДКБ предложила целый комплекс мер помощи Армении
Армия обороны Арцаха опровергла очередную вражескую дезинформациюАрмия обороны Арцаха опровергла очередную вражескую дезинформацию
ВС Азербайджана вновь обстреляли армянские позицииВС Азербайджана вновь обстреляли армянские позиции
Азербайджанские ВС ночью открыли огонь в направлении армянских позицийАзербайджанские ВС ночью открыли огонь в направлении армянских позиций
Армия обороны Арцаха опровергает очередную дезинформацию АзербайджанаАрмия обороны Арцаха опровергает очередную дезинформацию Азербайджана
Агаджанян на заседании ПА ОБСЕ: Мы ожидаем адекватной реакции на откровенно агрессивные действия АзербайджанаАгаджанян на заседании ПА ОБСЕ: Мы ожидаем адекватной реакции на откровенно агрессивные действия Азербайджана
Путин и Алиев обсудили вопросы разблокирования транспортных и экономических связей в регионеПутин и Алиев обсудили вопросы разблокирования транспортных и экономических связей в регионе
Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформациюМинистерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию
Телемарафону Всеармянского фонда <Айастан> удалось собрать $11.3 млн.Телемарафону Всеармянского фонда <Айастан> удалось собрать $11.3 млн.
СНГ договорилось с ОДКБ и ШОС о проведении совместных антитеррористических ученийСНГ договорилось с ОДКБ и ШОС о проведении совместных антитеррористических учений
Франция поддерживает переговоры между Арменией и Азербайджаном – МИД  Франция поддерживает переговоры между Арменией и Азербайджаном – МИД  
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Бюро Бюро "Ай Дат" требует от международного сообщества остановить нападки Турции на мирное население Сирии
Мирзоян: Воинственная риторика и неконструктивная политика Азербайджана подрывают мирные усилия на Южном КавказеМирзоян: Воинственная риторика и неконструктивная политика Азербайджана подрывают мирные усилия на Южном Кавказе
Российские миротворцы удивлены претензиями Баку по поводу использования неазербайджанских топонимов населенных пунктов Нагорного КарабахаРоссийские миротворцы удивлены претензиями Баку по поводу использования неазербайджанских топонимов населенных пунктов Нагорного Карабаха
Ильхам Алиев пригрозил ИрануИльхам Алиев пригрозил Ирану
Новые игровые автоматы: как начать играть без регистрацииНовые игровые автоматы: как начать играть без регистрации
Замглавы АНК: Деятельность Пашняна вредит национальной безопасности АрменииЗамглавы АНК: Деятельность Пашняна вредит национальной безопасности Армении
Швейцария направит 960 тыс. швейцарских франков на поддержку приграничных общин АрменииШвейцария направит 960 тыс. швейцарских франков на поддержку приграничных общин Армении
Микаэль Зиберт: Армения зарегистрировала прогресс в демократических процессахМикаэль Зиберт: Армения зарегистрировала прогресс в демократических процессах
В МИД Армении назвали беспочвенными утверждения АлиеваВ МИД Армении назвали беспочвенными утверждения Алиева
Владимир Спиваков приглашает на благотворительный концерт в поддержку солдат, лечащихся в «Доме солдата». Проект реализован при поддержке Ардшинбанка и компании GeoProMining Владимир Спиваков приглашает на благотворительный концерт в поддержку солдат, лечащихся в «Доме солдата». Проект реализован при поддержке Ардшинбанка и компании GeoProMining 
Представитель АРФД: Наша цель - сделать все возможное, чтобы не предать забвению вопрос Арцаха и восстановить формат сопредседательства Минской группы ОБСЕПредставитель АРФД: Наша цель - сделать все возможное, чтобы не предать забвению вопрос Арцаха и восстановить формат сопредседательства Минской группы ОБСЕ
Кремль: В ближайшей перспективе не планируется встреча лидеров Армении и Азербайджана в РоссииКремль: В ближайшей перспективе не планируется встреча лидеров Армении и Азербайджана в России
Вражеские силы продолжают терроризировать население Арцаха и препятствовать их естественной жизнедеятельностиВражеские силы продолжают терроризировать население Арцаха и препятствовать их естественной жизнедеятельности
Ильхам Алиев: Встреча с Пашиняном, намеченная на 7 декабря в Брюсселе, не состоитсяИльхам Алиев: Встреча с Пашиняном, намеченная на 7 декабря в Брюсселе, не состоится
Депутат НС от оппозиционной фракции <Армения> намерен сложить свой депутатский мандатДепутат НС от оппозиционной фракции <Армения> намерен сложить свой депутатский мандат
Аваза готова принять форум по развитию международного туризма в 2023 годуАваза готова принять форум по развитию международного туризма в 2023 году
В день рождения Монте Мелконяна группа активистов решила провести акции в целях привлечения внимания к памяти герояВ день рождения Монте Мелконяна группа активистов решила провести акции в целях привлечения внимания к памяти героя
В ЮКЖД подготовились к зимнему сезону 2022-2023 гг.В ЮКЖД подготовились к зимнему сезону 2022-2023 гг.
МИД Канады объявило об официальном открытии Консульства в ЕреванеМИД Канады объявило об официальном открытии Консульства в Ереване
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе продолжают фиксировать нарушения режима прекращения огня со стороны ВС АзербайджанаРоссийские миротворцы в Нагорном Карабахе продолжают фиксировать нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана
Игорь Ховаев обсудил с Ильхамом Алиевым армяно-азербайджанский мирный договорИгорь Ховаев обсудил с Ильхамом Алиевым армяно-азербайджанский мирный договор
Начальник Генштаба ВС Армении провел встречу с делегацией консультативной группы НАТО Начальник Генштаба ВС Армении провел встречу с делегацией консультативной группы НАТО "Партнерство во имя мира"
Вражеские силы продолжают подготовку почвы для новой агрессии против АрменииВражеские силы продолжают подготовку почвы для новой агрессии против Армении
Нецелевому использованию Лачинского коридора должен быть положен конец: БайрамовНецелевому использованию Лачинского коридора должен быть положен конец: Байрамов
Правительство Армении задумалось над созданием фонда поддержки талантовПравительство Армении задумалось над созданием фонда поддержки талантов
Читать больше



Эксперты
Ованес Азнаурян: Надежду всегда нужно давать. Но в то же время не врать.Ованес Азнаурян: Надежду всегда нужно давать. Но в то же время не врать.
Армине Маргарян: Армения должна найти модель, которая могла бы быть взаимно приемлемой для всех сторонАрмине Маргарян: Армения должна найти модель, которая могла бы быть взаимно приемлемой для всех сторон
Авигдор Эскин: Без идеологии, национальной идеи армия и спецслужбы не могут действовать успешноАвигдор Эскин: Без идеологии, национальной идеи армия и спецслужбы не могут действовать успешно
Экс-замглавы МИД: Отказ Армении от принципа права на самоопределение Арцаха равнозначен клейму агрессораЭкс-замглавы МИД: Отказ Армении от принципа права на самоопределение Арцаха равнозначен клейму агрессора
Александр Цинкер: Скорее мы на Ближнем Востоке разрешим наш арабо-израильский кризис, чем это произойдет на Южном КавказеАлександр Цинкер: Скорее мы на Ближнем Востоке разрешим наш арабо-израильский кризис, чем это произойдет на Южном Кавказе
Читать больше
Комментируемые
Уголовное дело, возбужденное в отношении вице- председателя РПА полностью сфабриковано - депутатУголовное дело, возбужденное в отношении вице- председателя РПА полностью сфабриковано - депутат
Ариф Юнусов рассказал, что стоит за отказом Mехрибан Aлиевой быть послом доброй воли ЮНЕСКОАриф Юнусов рассказал, что стоит за отказом Mехрибан Aлиевой быть послом доброй воли ЮНЕСКО
Пашинян обвинил Алиева в терроре гражданского населения АрменииПашинян обвинил Алиева в терроре гражданского населения Армении
Необходимо справедливое мирное соглашение, которое гарантировало бы права и безопасность народа Нагорного Карабаха - депутат ЕПНеобходимо справедливое мирное соглашение, которое гарантировало бы права и безопасность народа Нагорного Карабаха - депутат ЕП
В Госдепе США объяснили свою немногословность по итогам встречи глав МИД Армении и Азербайджана в ВашингтонеВ Госдепе США объяснили свою немногословность по итогам встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне
Дашнакцакан: Армения в ходе митинга 5 ноября ответила на призыв Арцаха и весь мир услышали этот ответДашнакцакан: Армения в ходе митинга 5 ноября ответила на призыв Арцаха и весь мир услышали этот ответ
Встреча в Вашингтоне это Встреча в Вашингтоне это "месседж Путину" - Козларич
Де-факто, Азербайджан, являясь союзником Турции, становится точкой входа НАТО на Южный Кавказ - российский экспертДе-факто, Азербайджан, являясь союзником Турции, становится точкой входа НАТО на Южный Кавказ - российский эксперт
Итальянский политик: Арцах сам должен решить вопрос своего статусаИтальянский политик: Арцах сам должен решить вопрос своего статуса
Настало время открыть турецко-армянскую границу - ПайланНастало время открыть турецко-армянскую границу - Пайлан
Пашинян заверяет, что существенный рост расходов на оборону не противоречат мирной повестке правительства РАПашинян заверяет, что существенный рост расходов на оборону не противоречат мирной повестке правительства РА
Российский политолог: Надо объективно признать - военное присутствие России в регионе гарантирует сохранение национальной государственности АрменииРоссийский политолог: Надо объективно признать - военное присутствие России в регионе гарантирует сохранение национальной государственности Армении
В Госдепе США назвали ключ к урегулированию отношений между Арменией и АзербайджаномВ Госдепе США назвали ключ к урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном
В капусте взаимных противоречий сложно было ожидать заявления в Сочи, полностью удовлетворяющее одну из сторон - экспертВ капусте взаимных противоречий сложно было ожидать заявления в Сочи, полностью удовлетворяющее одну из сторон - эксперт
Лукашенко признался, что предлагал Ильхаму Алиеву инвестировать в АрмениюЛукашенко признался, что предлагал Ильхаму Алиеву инвестировать в Армению