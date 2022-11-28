Понедельник, 28 Ноября 2022 17:06

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 25, 25а, 27, 27а на улице Хоренаци, абоненты-жильцы жилого дома 15 на улице Дехатан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 27, 27А, 29, 29А на улице Мамиконянца, улица Вантяна и 1-ая улица Силикян;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично село Арарат;

11:00-16:00 частично улицы Исакова, Орбели, Огостоси 23 в городе Арташат;

14:00-16:00 частично село Араксаван;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джержа и Дзорахбюра; частично села Котайк и Катнахбюр;

11։00-15։00 частично село Дзорахбюр;

10։00-14։00 села Арзакан, Алапарс; станции сотовых операторов “Телеком Армения”, “Юком”, “Виваселл-МТС”, газозаправочная станция “Ашнах” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-15:30 село Кахси, газозаправочные станции “Оранж Газ”, “Хашбест”, “Баграф”, хлебный завод, молочный завод, компании “Гаяне Овакимян”, “Андреасян Гари”, ‘Белмет”, “Сурен ев Артур”, насосная станция Кахси и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

10։30–14:00 населенный пункт Дзорагюха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 ООО ‘Ева-Шин”, частный дом Акунка, село Акунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Ереванян, Комитаса, Мравяна, Ачаряна, Баграмяна, В.Мамиконяна, Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), филиалы банков “ВТБ-Армения банк”, “АКБА банк”, ЧП ‘Вреж Аветисян”, контрразведка, газозаправочная станция ‘Ирина-Инесса”, станции сотовых операторов “Юком”, “Виваселл-МТС” в общине Варденис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 30 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 6-12 на улице Хоренаци, 6, 50, 50а, 54 на пр. Маштоца, жилой дом 6 на улице Закяна, жилые дома 44, 68, 89 на улице Теряна, жилые дома 2, 7, 7/1, 13, 13ա, 15ա, 19ա, 21, 23, 23/37, 25 на улице Корюна, 38, 40-48 на улице Абовяна, 28, 41 на улице Исаакяна, жилой дом 2 на улице Гераци, жилые дома 12, 14, 18а на улице Исаакяна, абоненты-жильцы жилого дома 5 на Северном проспекте и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 34 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 12, 12/1, 14 на пр. Комитаса, жилые дома 4, 4/3, 6, 6/1 на улице Адонца, частные дома 11/3 на улице Арабкира, 25, 27 на 17-ой улице, 51 на 29-ой улице Арабкира, частные дома на 17-ой улице Арабкира, жилые дома 44, 228, 228/1 и частный дом 44/3 на улице Гр.Кочара, частные дома на переулке Риги; частный дом 9 на улице Рига, жилые дома 11-220 и частные дома 1-148/5 на улице Антараин, жилые дома 9-192/2 и частные дома 1-186/13 на улице Верин Антараин, жилые дома 30/3, 10/2 на улице Лер Камсара, жилые дома 12/5, 12/6 на улице Азгалдяна, жилой дом 52/20 на улице Ахбюра Сероба, жилой дом 22 на улице Геворга Эмина, жилой дом 2/2 на улице А.Микояна; жилой дом 6 на улице Нансена, жилые дома 4, 5, 6 на 1-ом переулке Нансена, 4, 6 на пр. Гая, здания школ NN62, 165, ясли-детский сад N251 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

в Арагацотнской области:

11:00-16:00 село Карби;

11:00-17:00 села Какавадзор, Отеван, Диан, Неркин Базмаберд, Верин Базмаберд, Агаракаван, Мецадзор, Ашнак, Катнахбюр, Давташен, Неркин Саснашшен, Верин Саснашен и Партизак;

в Араратской области:

11:00-16:00 частично улицы Исакова, Орбели, Ачаряна, Араза, Дуряна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично село Бардзруни;

в Котайкской области:

09։30-14։00 община Лернанист, “Орран”, компания “Виваселл-МТС”, школа Лернаниста, Разданские скотоводческие фермы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Котайк и Катнахбюр; село Маяковский полностью;

в Гегаркуникской области:

10։00–11:00 населенный пункт Цовинар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–12:00 населенный пункт Геговит полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).