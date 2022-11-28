Понедельник, 28 Ноября 2022 16:17

АрмИнфо.Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с визитом в Сеуле, и спикер Национальной Ассамблеи Республики Корея Ким Джин Пхё подписали Меморандум о сотрудничестве между парламентами двух стран, сообщает TDH.

Стороны отметили большой потенциал для дальнейшего развития сотрудничества между законодательными органами двух стран, а также обмена опытом посредством организации совместных мероприятий.

В ходе переговоров Гурбангулы Бердымухамедов и Ким Джин Пхё предметно обсудили экономическое сотрудничество между странами, в том числе взаимодействие в области инвестиций, реализации энергетических проектов, пишут корейские СМИ.

Среди затронутых на встрече вопросов — использование корейских технологий в опреснении морской воды и строительстве Ашхабад-сити, а также снабжение туркменских городов произведенными в Республике Корея пассажирскими автобусами.