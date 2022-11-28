Понедельник, 28 Ноября 2022 16:09

АрмИнфо.6 декабря 2022 года УКО ЗАО "Национальная ипотечная компания" планирует осуществить эмиссию и размещение номинальных купонных драмовых облигаций. В качестве андеррайтера выступит АраратБанк.

Размещение облигаций будет осуществляться на Фондовой бирже Армении посредством аукциона 6 декабря в 11:00-13:30. Напомним, что номинальная стоимость драмовых облигаций составляет 10 тыс. драмов, срок обращения 36 месяцев, а купонная процентная ставка - 12% годовых. Будет размещено 500,000 драмовых облигаций общим объемом 5,000,000,000 драмов.

"После размещения облигации пройдут листинг на Фондовой бирже Армении. Те инвесторы, которые желают участвовать в аукционе, могут обратиться к компаниям-членам фондовой биржи, список которых доступен на официальном сайте ЗАО "Фондовая биржа Армении" http://amx.am", - говорится в сообщении.