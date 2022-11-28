Понедельник, 28 Ноября 2022 16:06

АрмИнфо.Под руководством министра обороны РА Сурена Папикяна состоялось рабочее совещание, в котором приняли участие руководящий состав Министерства обороны РА, Вооруженных Сил и Генерального штаба ВС РА, командный состав армейских частей.

Как сообщает пресс-служба МО РА, в ходе совещания обсуждался ряд вопросов, связанных с работой, проводимой в вооруженных силах. В частности, вопросы связанные с подготовке к зимнему периоду службы, инженерному и тыловому обеспечению.

Министр был проинформирован о выполнении поручений, данных им в ходе ранее проведенных рабочих совещаний.

В связи с поднятыми вопросами министр обороны дал соответствующие поручения руководителям ответственных подразделений.