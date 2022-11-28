Понедельник, 28 Ноября 2022 14:03

АрмИнфо.Турция является самым опасным террористом. Об этом 28 ноября в ходе акции у здания ООН в Ереване заявил депутат Национального Собрания Армении, курд по национальности Князь Гасанов, комментируя военные удары Анкары по курдам в Сирии и Ираке.

По словам депутата, действия Турции направлены на уничтожение курдского народа. Он призвал мировое сообщество к единству в целях предотвращения геноцидной политики Анкары. <Мы призываем международную общественность, ООН и все передовые государства мира предпринять шаги для того, чтобы остановить руку турецкого правительства, которое осуществляет акт геноцида в отношении 40 миллионного курдского народа>, - сказал Князь Гасанов, призвав также свободолюбивые народы мира поднять свой голос в целях предотвращения преступлений со стороны турецких властей. <Сегодня Турция превратилась в зло для государств мира, они угрожают не только курдам, но и грекам, сирийцам, представителям других наций и народов. Этой же политикой в отношении армян руководствуются и сегодняшние власти Азербайджана, обстреливая территорию Армении, оккупируя ее, и грозя новыми вторжениями>, - сказал Гасанов.

Он добавил, что в результате политики Анкары народ Сирии 15 лет находится в состоянии войны. Депутат вновь призвал ООН, все международные структуры поднять голос в защиту курдского населения Сирии и Ирака.

20 ноября Турция начала операцию "Коготь-меч", нанеся авиаудары по курдским районам на севере Сирии и Ирака. Целью операции Минобороны Турции назвало курдские базы, на которых, по утверждению турецкого военного ведомства, готовился теракт в Стамбуле. Турецкое правительство на заседании 28 ноября под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обсудит планируемую наземную операцию на севере Сирии против повстанцев из Рабочей партии Курдистана.