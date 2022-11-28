Понедельник, 28 Ноября 2022 14:01

АрмИнфо. 21 ноября Апелляционный суд Армении удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение суда общей юрисдикции первичной инстанции города Еревана, признав недопустимым освобождение под залог А.П., обвиняемой в пособничество и подстрекательстве к государственной измене. Об этом говорится в сообщении генеральной прокуратуры РА.

Источник отмечает, что в рамках уголовного дела, возбужденного Службой национальной безопасности, была получена информация о том, что А.П., будучи гражданкой Республики Армения, содействовала своему мужу в совершении государственной измены. В частности, в 2021 году

А.П. через своих родственников в обмен за определенную сумму денег узнала адрес дислокации одной из воинских частей вооруженных сил Армении, передав информацию представителям иностранных спецслужб.

29 апреля 2022 года уголовное производство направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением. Однако 11 октября суд общей юрисдикции Еревана, рассмотрев ходатайство адвоката, изменил избранную меру пресечения в виде ареста в отношении А.П. с мерой пресечения, не связанную с лишением свободы. На указанный судебный акт прокурором, защищающим обвинение, подана жалоба, удовлетворенная Апелляционным судом 21 ноября 2022 года. Суд, в частности, учел характер вменяемого деяния, общественную опасность, а также фактические данные, подтвержденные уголовным производством, которые дают основания предполагать, что подозреваемая может оказывать влияние на лиц, участвующих в преступлении.

Решение Апелляционного суда направлено в отделение полиции Гегаркуника для исполнения.