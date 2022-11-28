Понедельник, 28 Ноября 2022 13:58

АрмИнфо. Конгресс Социалистического Интернационала принял резолюцию, осуждающую агрессивные действия Азербайджана.

Так, согласно сообщению АРФ "Дашнакцутюн", 25 - 27 ноября в Мадриде состоялись заседание и съезд Совета Социалистического Интернационала, в которых приняли участие около 400 делегатов из 80 стран. В состав делегации АРФ "Дашнакцутюн", являющейся членом Социалистического Интернационала с 1907 года, входили вице- президент Социнтерна Марио Налбандян, член бюро АРФД, депутат парламента Арцаха Давид Ишханян, вице-президент Международного союза молодых социалистов Сарине Абрамян и ответственный за специальные программы Центрального аппарата АРФ "Ай Дата" Геворг Гукасян.

По итогам сессии премьер-министр Испании Педро Санчес был избран президентом организации. Марио Налбандян был переизбран вице-президентом организации.

Ранее, АРФД представила резолюцию, касающуюся нагорно-карабахского конфликта и осуждающую агрессию Азербайджана против Армении, которая была принята Конгрессом 27 ноября.

Резолюцией "О конфликте в Нагорном Карабахе и вокруг него" Социалистический Интернационал, принимая во внимание вторжение и военные действия ВС Азербайджана на суверенной территории Армении с мая 2021 г., особенно против гражданских инфраструктур и населенных пунктов, призывает Баку вывести свои войска с территории РА. Резолюция также осуждает участие любой третьей стороны в конфликте, а также аресты и пытки армянских военнопленных, потребовав немедленного и безоговорочного освобождения пленных и удерживаемых лиц.

Конгресс по существу признал, что карабахский конфликт не урегулирован, отметил, что Социалистический Интернационал давно вовлечен в процесс установления мира в Нагорном Карабахе, и что конфликт не может иметь военного решения. Социалистический Интернационал счел урегулирование карабахского конфликта важным для установления стабильности и мира в регионе и еще раз призвал государства- сопредседатели Минской группы ОБСЕ и международное сообщество в целом продолжать усилия по предметным переговорам.

Делегация АРФД провела встречи с представителями ряда партий из разных стран, с целью защиты интересов Республики Армения и Арцаха и расширения сферы внешних связей АРФД Дашнакцутюн. 26 ноября делегация АРФД провела встречу и обмен мнениями с премьер-министром Испании Педро Санчесом. В завершение встречи член Бюро АРФД, депутат Национального Собрания Республики Арцах Давид Ишханян вручил книгу карт Республики Арцах премьер-министру Испании.

"АРФД, используя все свои внешнеполитические возможности, продолжит работу, направленную на международную защиту интересов Республики Армения и Арцаха", - резюмируется в сообщении партии.