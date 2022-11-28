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АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял старшего советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе, американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Филипа Рикера.
Как сообщают азербайджанские СМИ, на встрече состоялся обмен мнениями по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, по встрече в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел относительно проведения переговоров по мирному договору.
Было высоко оценено то, что госсекретарь США Энтони Блинкен держит под постоянным вниманием нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.
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|Представитель АРФД: Наша цель - сделать все возможное, чтобы не предать забвению вопрос Арцаха и восстановить формат сопредседательства Минской группы ОБСЕ
|Кремль: В ближайшей перспективе не планируется встреча лидеров Армении и Азербайджана в России
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|Правительство Армении задумалось над созданием фонда поддержки талантов
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