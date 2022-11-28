Понедельник, 28 Ноября 2022 13:07

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял старшего советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе, американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Филипа Рикера.

Как сообщают азербайджанские СМИ, на встрече состоялся обмен мнениями по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, по встрече в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел относительно проведения переговоров по мирному договору.

Было высоко оценено то, что госсекретарь США Энтони Блинкен держит под постоянным вниманием нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.