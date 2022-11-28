Понедельник, 28 Ноября 2022 13:05

АрмИнфо. ОДКБ предложила целый комплекс мер помощи Армении, в том числе отправку на границу с Азербайджаном миссии, которая оценит ситуацию. Об этом заявил Генсек ОДКБ Станислав Зась.

Так, в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, в целом, касаясь ситуации на Южном Кавказе, Зась заявил, что тенденций в Кавказском регионе ответственности ОДКБ внушают осторожный оптимизм. При этом он заверил, что все участники Организации нацелены на достижение мира в этом регионе, подписание мирного договора, юридическое оформление границ, разблокировку транспортных сообщений.

"И, в общем-то, по этому пути идут страны региона. И это очень хорошо. Но, с другой стороны, ситуация очень непростая, прежде всего на границе Армении и Азербайджана. Там практически ежедневно происходят перестрелки. Даже в день проведения саммита были перестрелки. Сложная ситуация. В целом тот комплекс мер, который предлагается со стороны ОДКБ в качестве помощи Армении - а там меры разные: и политико- дипломатические, и военные, и в том числе направление миссии на эту границу, которая будет реально оценивать ситуацию, - они в общем-то нашли поддержку у всех государств", - сказал Зась.

По его словам, "единственное, чего не удалось достичь (лидерам стран ОДКБ - ред.), - консолидированной оценки той ситуации, которая там сложилась".

Отметим, что после Азербайджанской широкомасштабной военной агрессии в отношении суверенной территории Армении 13-14 сентября официальный Ереван обратился за военной помощью к России, в ОДКБ и в Совет Безопасности ООН. ОДКБ с целью оценки ситуации направила в Армению миссию, на которая была возложена функция оценки ситуации и выработки комплекса мер по оказанию содействия. Позже российская сторона сообщила, что ОДКБ готова направить мониторинговую миссию на границе, если СКБ ОДКБ одобрит эту меру. В Ереване же заявили, что ожидают от ОДКБ адресной политической оценки оккупации армянских территорий. Более того, премьер-министр Армении отказался подписать проект "Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения".

"Отсутствие со стороны ОДКБ четкой политической оценки ситуации и непринятие вышеупомянутого решения может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении. А это противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ", - заявил он в ходе выступления на заседании СКБ ОДКБ в Ереване, добавив, что не готов подписать документ в таком виде.