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 Суббота, 26 Ноября 2022 16:58
Алина Оганесян

Азербайджанские ВС ночью открыли огонь в направлении армянских позиций

Азербайджанские ВС ночью открыли огонь в направлении армянских позиций

АрмИнфо. В ночь с 25 на 26 ноября подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.

По состоянию нa 08:30 26 ноября ситуация на передовой относительно стабильная.

Согласно источнику, в результате обстрела с армянской стороны потерь нет.

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