Суббота, 26 Ноября 2022 16:55

АрмИнфо.Заявление Министерства обороны Азербайджана о том, что 26 ноября с 00:05 до 00:20 ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно- азербайджанской границы не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства Армении.

Меж тем, Министерство напомнило, что подразделения азербайджанских ВС в ночь с 25 на 26 ноября нарушили режим прекращения огня, обстреляв из стрелкового оружия разного калибра армянские позиции.