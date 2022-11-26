Суббота, 26 Ноября 2022 16:54

АрмИнфо. В этом году телемарафону <Мы создаем жизнеспособные общины> Всеармянского фонда <Айастан>, который стартовал 24 ноября, удалось собрать $11.3 млн.

Как говорится в сообщении Фонда, из Армении и Арцаха было перечислено свыше $1.2 млн. , филиал Фонда в США собрал $5.2 млн., во Франции - $3.2 млн., Великобритании - $700 тыс., Торонто (Канада)- $547.2 тыс., Монреале (Канада) - $204 тыс., Бразилии - $100 тыс.,

Швейцарии - $80 тыс. , Германии - $52.6 тыс., Аргентины - $25 тыс., Австрии - $6.1 тыс., Румынии - $3.8 тыс.

Собранные средства будут направлены на финансирование в приграничных общинах Армении программ в здравоохранительной, социальной, культурной, образовательной сферах, а также будут направлены на восстановление инфраструктур.