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АрмИнфо. В этом году телемарафону <Мы создаем жизнеспособные общины> Всеармянского фонда <Айастан>, который стартовал 24 ноября, удалось собрать $11.3 млн.
Как говорится в сообщении Фонда, из Армении и Арцаха было перечислено свыше $1.2 млн. , филиал Фонда в США собрал $5.2 млн., во Франции - $3.2 млн., Великобритании - $700 тыс., Торонто (Канада)- $547.2 тыс., Монреале (Канада) - $204 тыс., Бразилии - $100 тыс.,
Швейцарии - $80 тыс. , Германии - $52.6 тыс., Аргентины - $25 тыс., Австрии - $6.1 тыс., Румынии - $3.8 тыс.
Собранные средства будут направлены на финансирование в приграничных общинах Армении программ в здравоохранительной, социальной, культурной, образовательной сферах, а также будут направлены на восстановление инфраструктур.
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|В день рождения Монте Мелконяна группа активистов решила провести акции в целях привлечения внимания к памяти героя
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|МИД Канады объявило об официальном открытии Консульства в Ереване
|Российские миротворцы в Нагорном Карабахе продолжают фиксировать нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана
|Игорь Ховаев обсудил с Ильхамом Алиевым армяно-азербайджанский мирный договор
|Начальник Генштаба ВС Армении провел встречу с делегацией консультативной группы НАТО "Партнерство во имя мира"
|Вражеские силы продолжают подготовку почвы для новой агрессии против Армении
|Нецелевому использованию Лачинского коридора должен быть положен конец: Байрамов
|Правительство Армении задумалось над созданием фонда поддержки талантов
|Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Tуркменистана с министром иностранных дел республики Kорея
|Минтеруправления: Армянские грузовики, которые стоят на объездной дороге Тбилиси, очень скоро смогут продолжить путь
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|Мария Захарова с иронией отреагировала на просьбу дать оценку словам российского депутата Константина Косачева об ОДКБ
|Ереван получил от Москвы <определенный сигнал> по вопросу восстановления железнодорожных путей с Азербайджаном
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|Пашинян надеется на скорую реализацию достигнутых с Россией договоренностей
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|С сегодняшнего дня, в знак солидарности, над зданием мэрии Страсбурга будет развеваться флаг Армении
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|Служба госохраны Армении будет подчинена непосредственно премьеру
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|Армения планирует перейти на единый экстренный номер
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