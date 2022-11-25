Пятница, 25 Ноября 2022 20:52

АрмИнфо. Франция, по-прежнему, полностью поддерживает продолжающиеся переговоры после встреч в Брюсселе, Праге и Вашингтоне. Об этом было сказано сегодня на брифинге в Министерстве Европы и иностранных дел Франции.

Официальный представитель МИД заявил об этом, отвечая на вопрос, предложит ли Франция варианты организации встречи лидеров Армении и Азербайджана с участием президента Эммануэля Макрона?