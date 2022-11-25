Пятница, 25 Ноября 2022 20:41

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 в 1-ом квартале Давташена, жилые дома 3, 3/14, 5/1, 7, 7/16 и частные дома 7/4-21/2 на Тбилисском шоссе; частные дома 5-300 в кв. “Канакер ГЭС”, частные дома 11/11-213 на улице Гапанцяна, 7/13 на улице Шрджанцик Тоннель, частные дома 16-55 на пр. Мясникняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилые дома 2, 4 на улице Галшояна, 14, 16, 18, 18/1 на улице Мара, жилой дом 27 на улице Микояна, ясли-детский сад N112 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично село Саят-Нова; частично квартал “Каяран” в городе Масис;

10:30-13:00 частично улица Комитаса в городе Арташат;

10:30-16:00 частично улицы Огостоси 23, Мясникяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

13:30-16:00 частично село Далар; частично улица Голецяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Котайкской области:

10:00-15:00 частично кварталы “Ванатур”, “Джрарат”, ООО “Гракнат” в городе Раздан; улица Пахлавуняц и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

10։00-16։00 жилые дома 32-39 в 3-ем квартале, участковая газовая контора, ясли-детский сад “Цицернак” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван; частично село Ариндж;

11:00-15:00 3-ий микрорайон и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян;

11։00-17։00 частично частные дома Джвежа и Дзорахбюра; частично села Котайк и Катнахбюр;

11:00-16:00 общины Зораван, Арагюх, Сараландж, Бужакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Алхалия”, “Алрейуми фарм”, “ОАО “Зораван”, ЗАО “Наирян”, собственники “М.Геворгян”, “Г.Петросян”, “Самвел Амирханян”, “Анаит Варданян”, “К.Пилоян”, “З.Карапетян”, “М.Арутюнян”, “А.Варданян”, “Г.Багдасарян”, станции операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”;

в Гегаркуникской области:

16։00-17։00 частично община Варсер, автообслуживание, телецентр, питьевая насосная станция Севана, ЧП “Г.Седракян”, “Лев Лен”, “Газ Ама”, “Ара Арег”, “А.Салазарян”, “Э.Мхитарян”, “Ш.Бозоян”, “Г.Погосян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 25, 25а, 27, 27а на улице Хоренаци, абоненты-жильцы жилого дома 15 на улице Дехатан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 27, 27А, 29, 29А на улице Мамиконянца, улица Вантяна и 1-ая улица Силикян;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично село Арарат;

11:00-16:00 частично улицы Исакова, Орбели, Огостоси 23 в городе Арташат;

14:00-16:00 частично село Араксаван;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джержа и Дзорахбюра; частично села Котайк и Катнахбюр;

11։00-15։00 частично село Дзорахбюр;

10։00-14։00 села Арзакан, Алапарс; станции сотовых операторов “Телеком Армения”, “Юком”, “Виваселл-МТС”, газозаправочная станция “Ашнах” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-15:30 село Кахси, газозаправочные станции “Оранж Газ”, “Хашбест”, “Баграф”, хлебный завод, молочный завод, компании “Гаяне Овакимян”, “Андреасян Гари”, ‘Белмет”, “Сурен ев Артур”, насосная станция Кахси и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

10։30–14:00 населенный пункт Дзорагюха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 ООО ‘Ева-Шин”, частный дом Акунка, село Акунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Ереванян, Комитаса, Мравяна, Ачаряна, Баграмяна, В.Мамиконяна, Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), филиалы банков “ВТБ-Армения банк”, “АКБА банк”, ЧП ‘Вреж Аветисян”, контрразведка, газозаправочная станция ‘Ирина-Инесса”, станции сотовых операторов “Юком”, “Виваселл-МТС” в общине Варденис.