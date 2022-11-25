Пятница, 25 Ноября 2022 20:36

АрмИнфо.Бюро АРФД "Ай Дат" требует от международного сообщества остановить нападки Турции на мирное население Сирии.

Так, в заявлении Бюро, поступившем в АрмИнфо, напоминается, что уже несколько дней турецкая армия осуществляет жестокую атаку на районы проживания мирного населения на севере Сирии, обвиняя местные политические силы в том, что они якобы являются автором недавних терактов в Стамбуле.

"Независимо от правомерности выдвинутых обвинений, эти террористические действия турецких властей напоминают нам тот же стиль предвыборной кампании, который применялся в прошлом теми же правящими кругами. Мы осуждаем эти антигуманные действия турецкой армии, жертвы которых так же невинны, как и случайные цели Стамбула.

Мы требуем от международного сообщества осуждения действий Турции и предотвращения нападений", - говорится в заявлении дашнакцаканов.

Напомним, что турецкие военные в ночь на воскресенье, 20 ноября, атаковали позиции курдов в северной Сирии и северном Ираке. "Операции направлены против запрещенной в стране Курдской рабочей партии (КРП) и сил самообороны сирийских курдов", сообщило Минобороны в Анкаре.

Турецкое правительство обвиняет оба объединения во взрыве в центре Стамбула, в результате которого на прошлой неделе погибли шесть человек, еще несколько десятков получили ранения. По данным базирующегося в Великобритании Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), после атаки с воздуха на позиции курдовна севере Сирии есть раненые и погибшие.