Пятница, 25 Ноября 2022 20:34

АрмИнфо.Вопросы, касающиеся сотрудничества Армения-ЕС и региональной безопасности были обсуждены на встрече 25 ноября министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с делегацией во главе с управляющим директором по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и по вопросам ОБСЕ Европейской службы внешних связей Микаэлем Зибертом.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники обменялись мнениями о деятельности миссии наблюдателей ЕС в Армении.

Глава МИД Армении представил подходы армянской стороны относительно установления стабильности и мира на Южном Кавказе. Было подчеркнуто, что воинственная риторика и неконструктивная политика Азербайджана подрывают мирные усилия, а вероятность новой эскалации остается высокой.

Арарат Мирзоян коснулся также процесса нормализации армяно-турецких отношений.