Пятница, 25 Ноября 2022 20:33

АрмИнфо. Вооруженные Силы Российской Федерации и Российский миротворческий контингент (РМК) в Нагорном Карабахе в ходе выполнения учебных и боевых задач используют топонимы, установленные топографическими картами Генерального штаба ВС РФ. Об этом говорится в заявлении пресс-службы РМК в Нагорном Карабахе.

"Вызывает удивление критика из Баку относительно названия населенного пункта Магавуз, так как ранее и неоднократно, в бюллетенях Минобороны России использовались и другие неазербайджанские топонимы в контексте обеспечения сопровождения автомобильных колонн граждан Азербайджана через территорию Нагорного Карабаха. Однако это не приводило к высказыванию претензий в информационном пространстве", - говорится в заявлении.

Более того, продолжили в РМК, при согласовании маршрута движения колонн и организации взаимодействия с российскими миротворцами азербайджанская сторона также используют эти топонимы.

Вместе с тем, в РМК напомнили, что деятельность Российского миротворческого контингента регламентируется трехсторонним Заявлением президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении от 10 ноября 2020 г. и направлена на контроль за соблюдением режима прекращения огня и неоднократно получала высокую оценку своей эффективности от официальных лиц Азербайджана на различных встречах.

"Нарушения режимов прекращения огня, публикуемые в официальных бюллетенях Министерства обороны Российской Федерации, фиксируются наблюдательными постами миротворцев с использованием оборудования объективного контроля, позволяющего вести наблюдение в любое время суток.

Было бы совсем не плохо Министерству обороны Азербайджанской Республики не подвергать сомнению деятельность Российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе по таким незначительным поводам, а в тесном взаимодействии с ним, в том числе и на местах, продолжить работу по сохранению мира в регионе", - резюмировали в РМК.

Ранее, из Баку прозвучали недовольства в связи с использованием российскими миротворцами неазербайджанских топонимов населенных пунктов Нагорного Карабаха.