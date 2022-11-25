Пятница, 25 Ноября 2022 20:32

АрмИнфо.Никогда ранее Иран не выступал со столь враждебными и угрожающими заявлениями в адрес Азербайджана. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы участником международного форума по региональным коммуникациям в Баку.

"Мы работали с тремя президентами Ирана - Хатеми, Ахмадинежадом и Роухани и все эти годы не было ситуаций, похожих на сегодняшнюю. Никогда Иран у наших границ не проводил двух военных учения в течение нескольких месяцев. Никогда против Азербайджана не было столь враждебных и угрожающих заявлений", - сказал Алиев.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Баку не оставит без ответа эти антиазербайджанские заявления. "Мы всегда отвечали, и будем отвечать на антиазербайджанские заявления и действия. Поэтому, мы тоже провели учения на границе с Ираном, продемонстрировав, что мы их не боимся. Мы будем делать все возможное для защиты нашего светского образа жизни и пути развития, а также азербайджанцев, проживающих в Иране. Они часть нашего народа", - сказал Алиев.

В контексте региональных транспортных коридоров Алиев коснулся места и значения "коридора" через Сюникскую территорию Армении.

"Мы обсуждали тему "Зангезурского коридора" в ходе последних встреч с российскими чиновниками. Не думаю, что Армения сможет блокировать этот коридор. Что же касается Ирана, то и он не станет этого делать, так как заинтересован в региональных коммуникационных проектах. Эти проекты не направлены против кого-либо, а наоборот, принесут пользу всем сторонам", - заверил Алиев.