Пятница, 25 Ноября 2022 20:11

АрмИнфо.Деятельность Пашняна вредит национальной безопасности Армении. Подобным мнением на своей странице в Фейсбук поделился заместитель председателя партии <Армянский Национальный Конгресс> Левон Зурабян.

В частности, он напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не подписал решение о предоставлении Армении помощи со стороны ОДКБ, обусловив это отсутствием в тексте решения политической оценки действиям Азербайджана.

<Из этого следует , что Пашиняна не удовлетворили не меры помощи, которые к сожалению не представили на суд общественности , а отсутствие политической оценки. Что выходит? Если были предложены меры, исходящие из интересов национальной безопасности Армении , которые могли бы сдержать или остановить агрессию Азербайджана , под глупейшим предлогом Армения своими же руками отказалась в их реализации, освободив ОДКБ от ответственности коллективными усилиями отразить агрессию Азербайджана>, - отметил Зурабян.

Замглвы АНК заметил, что если список предложенных мер не исходил из интересов национальной безопасности, значит, Пашинян должен был

говорить об этом и отклонить представленный к подписи документ именно из этих соображений, возложив ответственность за неприменение коллективных усилий на другие страны ОДКБ.

<В таком случае, поскольку этого не было сделано, мы имеем дело с преступной целью сотрудничества с другими странами в деле попирания национальных интересов Армении и сокрытия их вины. Трагично, что судьба нашего народа в руках людей с ограниченным мышлением и мотивацией>, - подчеркнул он.-