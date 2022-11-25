Пятница, 25 Ноября 2022 19:37

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию во главе с управляющим директором по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и по вопросам ОБСЕ Европейской службы внешних связей Микаэлем Зибертом.

Оценив эффективность партнерства Армении и ЕС, премьер придал важность содействию ЕС в реализации реформ в нашей стране. Он

подчеркнул, что правительство привержено продолжить путь демократических реформ.

Пашинян также выразил удовлетворение в связи с проведением 6 октября в Праге саммита Европейского политического сообщества и в этом контексте напомнил о состоявшейся четырехсторонней встрече с президентами Франции, Азербайджана, и председателем Европейского совета.

В свою очередь Микаэль Зиберт подчеркнул, что по оценке ЕС, Армения зарегистрировала прогресс в демократических процессах, о чем

свидетельствуют реформы в различных отраслях, активная деятельность гражданского общества. В этой связи он заметил, что ЕС продолжит оказывать содействие Армении в этом направлении.

Высокпоставленный чиновник ЕС поблагодарил Пашиняна за высокую оценку саммита Европейского политического сообщества, отметив, что

рассматривается возможность сделать данное мероприятие продолжительным.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, стороны обсудили вопросы, связанные с партнерством Армении с ЕС, региональной безопасностью, программами Восточного партнерства. Состоялся обмен мнениями о деятельности наблюдательской миссии ЕС