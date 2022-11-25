Пятница, 25 Ноября 2022 15:52

АрмИнфо.В МИД Армении отреагировали на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что запланированная встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе 7 декабря не состоится, поскольку армянская сторона дала согласие на встречу при условии, что в ней примет участие и президент Франции.

Так, пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян в ответ на это заявление Алиева напомнил, что предыдущая встреча в Праге, где была достигнута договоренность о продолжении встреч, проходила в четырехстороннем формате, и логично, что формат встречи и состав участников должны быть теми же.

"Все заявления азербайджанской стороны о том, что армянская сторона якобы пытается сорвать проведение встречи и мирный процесс, не имеют ничего общего с действительностью. Республика Армения готова к встрече 7 декабря в соответствии с достигнутой в Праге договоренностью, и форматом", - отметил Унанян, в беседе с "Арменпресс".

Он также сообщил, что на данный момент Азербайджан не ответил на переданные армянской стороной в ходе встречи в Вашингтоне 7 ноября предложения, касающиеся мирного договора.

Отметим, что сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что запланированная на 7 декабря в Брюсселе встреча с премьером Армении Николом Пашиняном не состоится. Это он обусловил тем, что Пашинян хочет встретиться только с условием участия в ней президента Франции. Лидер Азербайджана подчеркнул, что на таких условиях встреча не состоится.