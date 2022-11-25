Пятница, 25 Ноября 2022 14:53

АрмИнфо. Представитель Бюро АРФ <Дашнакцутюн> Акоп Тер-Хачатрян в рамках двухдневного визита в Республику Арцах провел встречу с руководством страны. Как говорится в сообщении пресс-службы Бюро АРФД, во встрече приняли участие президент Республики Арцах Арарик Арутюнян, секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян и госминистр Рубен Варданян.

В ходе встречи Тер-Хачатрян отметил, что цель АРФД - сделать все возможное , чтобы не предать забвению вопрос Арцаха и восстановить формат сопредседательства Минской группы ОБСЕ. <А в случае заключения какого-либо соглашения с Арменией, необходимо поставить акцент на сохранении статуса Арцаха в международной повестке. Вопрос Арцаха остается актуальным и требует решения. Необходимо исключить применение силы и восстановить все форматы, способствующие решению вопроса>, - отметил он. Тер-Хачатрян также добавил, что и на внутреннем фронте четкой является позиция АРФД. В этой связи он заметил, что для защиты интересов Арцаха требуется всеармянская сплоченность.

<Народ Арцаха 30 декабря выразил свою волю во время митинга , но и власти страны должны утвердить, что любой ценой не позволят, чтобы Арцах оказался в составе Азербайджана и пытаться восстановить единство внутри страны>, - подчеркнул представитель АРФД.

Сообщается, что он поприветствовал Рубена Варданяна на посту госминистра, выразив надежду, что благодаря новым подходам и объединивши усилия удастся решить и внутренние проблемы.