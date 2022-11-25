Пятница, 25 Ноября 2022 14:52

АрмИнфо.В ближайшей перспективе не планируется встреча лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в России. Об этом сообщил 25 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как передают российские СМИ, на уточнение, готова ли Москва предоставить площадку для переговоров двух лидеров, Песков в частности, сказал: "Россия не то, что готова - Россия постоянно констатирует продолжение своей работы по содействию двум государствам в урегулировании ситуации и подписании мирного договора".

Однако, по его словам, пока такой встречи в России не планируется. "В ближайшей перспективе - нет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Отметим, что сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что запланированная на 7 декабря в Брюсселе встреча с премьером Армении Николом Пашиняном не состоится. Это он обусловил тем, что Пашинян хочет встретиться только с условием участия в ней президента Франции. Лидер Азербайджана подчеркнул, что на таких условиях встреча не состоится.