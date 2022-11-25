Пятница, 25 Ноября 2022 14:42

АрмИнфо. ВС Азербайджана продолжают терроризировать население Арцаха и препятствовать их естественной жизнедеятельности.

Так, согласно сообщению МВД Республики Арцах, 25 ноября около 11:30 в районе под названием "Цмакен так" административного района села Тагавард, противник открыл беспорядочный огонь в направлении трактора "Беларус", на котором житель общины Кармир Шука Мартунинского района Республики Арцах С.Григорян выполнял сельскохозяйственные работы.

В результате этих действий противника, Григорян вынужден был прекратить сельхоз работы.

"Утром также было зафиксировано нарушение режима прекращения огня в направлении общины Чанкатаг Мартакертского района. Подразделения азербайджанской армии нацелились на мирное население, препятствуя проведению сельхоз работ. Районные отделы Полиции предоставили собранные факты командованию Российским миротворческим контингентом", - сообщили в МВД Арцаха.